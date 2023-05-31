Голубці з секретом: рецепт страви, яка вмить зникне зі столу (відео)

Легші, але такі ж апетитні голубці з кабачків

Голубці – страва, яка у класичному варіанті готується з капустою, рисом та м’ясом. Але, якщо ви хочете легший варіант цієї страви, просто замініть капусту на кабачок.

Рецептом такої незвичайної страви поділилася футблогер Олена. Голубці з кабачками сподобаються вам не менше, ніж традиційні.

Як приготувати голубці з кабачків

Інгредієнти:

фарш курячий – 300 г;

сухий рис – 100 г;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

томатна паста – 1,5 ст.

кабачок — 3 шт.;

сіль, перець, спеції до фаршу — за смаком.

Спосіб приготування:

Відваріть рис до напівготовності, а цибулю та моркву посмажте. Приготуйте начинку з фаршу, охолодженого відвареного рису та охолодженої засмажки. Додайте спеції, сіль та перець. Все ретельно перемішайте. Кабачки за допомогою овочечистки наріжте на довгі слайси. Далі потрібно зробити голубці. В один слайс покладіть 1 чайну ложку начинки та закрутіть. Змастіть форму для запікання олією та складіть сформовані голубці. Також потрібно приготувати заливку. Для цього до 250–300 мл води додайте 1,5 ст.л. томатної пасти, перемішайте та залийте голубці. Накрийте фольгою та запікайте при 180 градусах 15 хвилин під фольгою та ще 20 хвилин без фольги.

Приготуйте до такої страви домашній хліб і ситно поїжте. Смачного!