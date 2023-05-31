Голубці з секретом: рецепт страви, яка вмить зникне зі столу (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Легші, але такі ж апетитні голубці з кабачків
Голубці – страва, яка у класичному варіанті готується з капустою, рисом та м’ясом. Але, якщо ви хочете легший варіант цієї страви, просто замініть капусту на кабачок.
Рецептом такої незвичайної страви поділилася футблогер Олена. Голубці з кабачками сподобаються вам не менше, ніж традиційні.
Як приготувати голубці з кабачків
Інгредієнти:
- фарш курячий – 300 г;
- сухий рис – 100 г;
- цибуля – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- томатна паста – 1,5 ст.
- кабачок — 3 шт.;
- сіль, перець, спеції до фаршу — за смаком.
Спосіб приготування:
- Відваріть рис до напівготовності, а цибулю та моркву посмажте.
- Приготуйте начинку з фаршу, охолодженого відвареного рису та охолодженої засмажки. Додайте спеції, сіль та перець. Все ретельно перемішайте.
- Кабачки за допомогою овочечистки наріжте на довгі слайси.
- Далі потрібно зробити голубці. В один слайс покладіть 1 чайну ложку начинки та закрутіть.
- Змастіть форму для запікання олією та складіть сформовані голубці.
- Також потрібно приготувати заливку. Для цього до 250–300 мл води додайте 1,5 ст.л. томатної пасти, перемішайте та залийте голубці.
- Накрийте фольгою та запікайте при 180 градусах 15 хвилин під фольгою та ще 20 хвилин без фольги.
Приготуйте до такої страви домашній хліб і ситно поїжте. Смачного!