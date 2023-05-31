Жодного торта не захочете: суперсмачний кекс з ягодами за кілька хвилин

Кекс виходить ніжним, пишним і ароматним

Якщо ви вже готували пиріг з полуницею, зверніть увагу на цей рецепт ніжного кексу. Його можна приготувати з будь-якими ягодами, та й продукти для тіста потрібні найпростіші.

Тісто виходить м’яким, пишним та солодким. Жодного тривалого замішування. Все змішуємо — і ставимо в духовку.

Інгредієнти:

Яйця – 2 шт

Цукор – 200 г

Ванільний цукор – до смаку

Соняшникова олія – 100 мл

Молоко – 70 мл

Борошно пшеничне – 200 г

Розпушувач – 16 г

Будь-які ягоди – 150 г

Кукурудзяний крохмаль — 10 г

Пелюстки мигдалю — опціонально

Спосіб приготування:

В миску для тіста вибиваємо яйця, додаємо обидва види цукру, олію, молоко. Все ретельно перемішуємо до однорідної маси. Додаємо дрібку солі. Частинами просіюємо борошно з розпушувачем. Після кожної порції розмішуємо. Коли маса стала однорідною, накриваємо плівкою і залишаємо постояти мінімум 15 хвилин. Вмикаємо духовку — вона повинна розігрітись. Ягоди ретельно миємо та сушимо. Якщо це крупні ягоди — на кшталт полуниці — можна розрізати. Шматочки обвалюємо в кукурудзяному крохмалі і одразу вмішуємо в тісто. Форму для випічки (одну велику або маленькі) вистилаємо пергаментом або щедро змащуємо вершковим маслом. Посипаємо форму мигдалевими пелюстками та заливаємо тісто. Можна зверху теж висипати пластівці Відправляємо в розігріту до ста вісімдесяти градусів духовку. Для великого кексу час приготування — 40 хвилин. Для маленьких — від 20 до 30 хвилин. Готовність перевіряємо дерев’яною паличкою.

Кекс виходить пишним та м’яким. Ягоди чудово додають кислинки та відтіняють смак тіста. Також ми розповідали, як спекти неймовірний сирний пиріг.