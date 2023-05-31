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Жодного торта не захочете: суперсмачний кекс з ягодами за кілька хвилин

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Будете готувати, поки на прилавках є ягоди
Будете готувати, поки на прилавках є ягоди. Фото Сегодня

Кекс виходить ніжним, пишним і ароматним

Якщо ви вже готували пиріг з полуницею, зверніть увагу на цей рецепт ніжного кексу. Його можна приготувати з будь-якими ягодами, та й продукти для тіста потрібні найпростіші.

Тісто виходить м’яким, пишним та солодким. Жодного тривалого замішування. Все змішуємо — і ставимо в духовку.

Інгредієнти:

  • Яйця – 2 шт
  • Цукор – 200 г
  • Ванільний цукор – до смаку
  • Соняшникова олія – 100 мл
  • Молоко – 70 мл
  • Борошно пшеничне – 200 г
  • Розпушувач – 16 г
  • Будь-які ягоди – 150 г
  • Кукурудзяний крохмаль — 10 г
  • Пелюстки мигдалю — опціонально

Спосіб приготування:

  1. В миску для тіста вибиваємо яйця, додаємо обидва види цукру, олію, молоко. Все ретельно перемішуємо до однорідної маси.
  2. Додаємо дрібку солі. Частинами просіюємо борошно з розпушувачем. Після кожної порції розмішуємо.
  3. Коли маса стала однорідною, накриваємо плівкою і залишаємо постояти мінімум 15 хвилин. Вмикаємо духовку — вона повинна розігрітись.
  4. Ягоди ретельно миємо та сушимо. Якщо це крупні ягоди — на кшталт полуниці — можна розрізати. Шматочки обвалюємо в кукурудзяному крохмалі і одразу вмішуємо в тісто.
  5. Форму для випічки (одну велику або маленькі) вистилаємо пергаментом або щедро змащуємо вершковим маслом.
  6. Посипаємо форму мигдалевими пелюстками та заливаємо тісто. Можна зверху теж висипати пластівці
  7. Відправляємо в розігріту до ста вісімдесяти градусів духовку. Для великого кексу час приготування — 40 хвилин. Для маленьких — від 20 до 30 хвилин. Готовність перевіряємо дерев’яною паличкою.

Кекс виходить пишним та м’яким. Ягоди чудово додають кислинки та відтіняють смак тіста. Також ми розповідали, як спекти неймовірний сирний пиріг.

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#Рецепт #Ягоди #Випічка #Кекс