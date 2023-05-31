Неймовірна картопля в духовці: смачніша, ніж смажена

Весь секрет — у соусі-обмазці

Якщо смажена картопля вам набридла, але готувати якийсь картопляний гарнір треба, спробуйте запекти її з сирною обмазкою. Рецепт страви надзвичайно простий.

Бульба виходить неймовірно смачна, ароматна, з хрусткою сирною скоринкою. Також її можна робити з картоплі, яку зварили раніше. Тоді на приготування витрачаються лічені хвилини, пише "Школа Життя".

Інгредієнти:

100 г м’якого вершкового масла

5 ст. л. тертого пармезану

1 ст. л. сметани

3 зубчики подрібненого часнику

3 ст. л. дрібно нарізаної петрушки

Спосіб приготування:

Картоплю відварюємо в підсоленій воді. Коли трохи охолоне, розрізаємо на половинки. Масло, пармезан, сметану, петрушку та часник перемішуємо. Повинна вийти однорідна маса. Додаємо сіль та мелену суміш перців. На кожній картопляній половинці робимо хрестоподібні надрізи. Вони допоможуть обмазці краще потрапила всередину. Викладаємо картоплю у форму, застелену пергаментом. Розподіляємо обмазку по верху половинок картоплі. Запікаємо в духовці, розігрітій до 220 ° протягом 15-20 хвилин. Дістаємо, і коли трохи охолоне — можна подавати.

Картопля виходить дуже ароматна. Сир та часник в обмазці підкреслять її природний смак. Також ми писали, як готувати картопляний гратен — це ще один варіант простого гарніру.