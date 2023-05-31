Неймовірна картопля в духовці: смачніша, ніж смажена
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Весь секрет — у соусі-обмазці
Якщо смажена картопля вам набридла, але готувати якийсь картопляний гарнір треба, спробуйте запекти її з сирною обмазкою. Рецепт страви надзвичайно простий.
Бульба виходить неймовірно смачна, ароматна, з хрусткою сирною скоринкою. Також її можна робити з картоплі, яку зварили раніше. Тоді на приготування витрачаються лічені хвилини, пише "Школа Життя".
Інгредієнти:
- 100 г м’якого вершкового масла
- 5 ст. л. тертого пармезану
- 1 ст. л. сметани
- 3 зубчики подрібненого часнику
- 3 ст. л. дрібно нарізаної петрушки
Спосіб приготування:
- Картоплю відварюємо в підсоленій воді. Коли трохи охолоне, розрізаємо на половинки.
- Масло, пармезан, сметану, петрушку та часник перемішуємо. Повинна вийти однорідна маса. Додаємо сіль та мелену суміш перців.
- На кожній картопляній половинці робимо хрестоподібні надрізи. Вони допоможуть обмазці краще потрапила всередину.
- Викладаємо картоплю у форму, застелену пергаментом. Розподіляємо обмазку по верху половинок картоплі.
- Запікаємо в духовці, розігрітій до 220 ° протягом 15-20 хвилин. Дістаємо, і коли трохи охолоне — можна подавати.
Картопля виходить дуже ароматна. Сир та часник в обмазці підкреслять її природний смак. Також ми писали, як готувати картопляний гратен — це ще один варіант простого гарніру.