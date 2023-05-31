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Цей пиріг будуть просити щодня: проста випічка з сиром та яблуками

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Можна готувати в будь-яку пору року
Можна готувати в будь-яку пору року. Фото ukr.media

Рецепти з яблуками завжди універсальні

Розповідаємо, як приготувати небанальний сирний пиріг. В нього дуже просте тісто, і виходить він смачнющим. Також ми розповідали, як готувати ніжний мус з ряжанки.

Цей пиріг має ідеальне поєднання смаків солодкої сирної основи та яблучної начинки. А ще він дуже красивий в розрізі, тож його можна сміливо подавати гостям, пише Ukr.Media.

Інгредієнти:

  • сир 5 % жирності — 500 г
  • яйця — 3 шт
  • цукор коричневий — 80 г
  • сметана будь-якої жирності — 120 г
  • кукурудзяний крохмаль — 60 г
  • сіль — 1 дрібка
  • розпушувач — 1 ч. л (5 г)
  • ванілін — на кінчику ножа
  • цедра лимона — 2 ч. л

Для начинки:

  • яблука 4-5 шт (500 г в очищеному вигляді);
  • цукор коричневий (можна звичайний) — 40 г
  • кориця мелена — 1 ч. л
  • вода холодна — 50 мл
  • горіхи волоські — 50 г

Спосіб приготування:

  1. Усі продукти для приготування основи змішуємо. Пробиваємо їх блендером до однорідності.
  2. Для начинки нарізаємо очищені яблука великими кубиками. Ідеальними для цього рецепта ідеально будуть кисло-солодкі сорти яблук.
  3. Вмикаємо духовку. Шматочки тушкуємо на сковороді з цукром, корицею та кількома столовими ложками води. Яблука повинні стати м’якими, але при цьому зберегти свою форму.
  4. Форму для випічки вистилаємо пергаментом. На дно викладаємо половину сирної маси. Зверху — начинку, а на неї — другу половину тіста.
  5. Випікаємо пиріг в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці. Час приготування — близько 50 хвилин. Залишаємо пиріг на столі на 1 годину. Потім він буде легко діставатися з форми.

Цей пиріг виходить дуже ароматним та насиченим. До нього відмінно підійде імбирний чай.

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#Рецепт #Сир #Яблука #Пиріг