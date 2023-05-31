Цей пиріг будуть просити щодня: проста випічка з сиром та яблуками
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Рецепти з яблуками завжди універсальні
Розповідаємо, як приготувати небанальний сирний пиріг. В нього дуже просте тісто, і виходить він смачнющим. Також ми розповідали, як готувати ніжний мус з ряжанки.
Цей пиріг має ідеальне поєднання смаків солодкої сирної основи та яблучної начинки. А ще він дуже красивий в розрізі, тож його можна сміливо подавати гостям, пише Ukr.Media.
Інгредієнти:
- сир 5 % жирності — 500 г
- яйця — 3 шт
- цукор коричневий — 80 г
- сметана будь-якої жирності — 120 г
- кукурудзяний крохмаль — 60 г
- сіль — 1 дрібка
- розпушувач — 1 ч. л (5 г)
- ванілін — на кінчику ножа
- цедра лимона — 2 ч. л
Для начинки:
- яблука 4-5 шт (500 г в очищеному вигляді);
- цукор коричневий (можна звичайний) — 40 г
- кориця мелена — 1 ч. л
- вода холодна — 50 мл
- горіхи волоські — 50 г
Спосіб приготування:
- Усі продукти для приготування основи змішуємо. Пробиваємо їх блендером до однорідності.
- Для начинки нарізаємо очищені яблука великими кубиками. Ідеальними для цього рецепта ідеально будуть кисло-солодкі сорти яблук.
- Вмикаємо духовку. Шматочки тушкуємо на сковороді з цукром, корицею та кількома столовими ложками води. Яблука повинні стати м’якими, але при цьому зберегти свою форму.
- Форму для випічки вистилаємо пергаментом. На дно викладаємо половину сирної маси. Зверху — начинку, а на неї — другу половину тіста.
- Випікаємо пиріг в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці. Час приготування — близько 50 хвилин. Залишаємо пиріг на столі на 1 годину. Потім він буде легко діставатися з форми.
Цей пиріг виходить дуже ароматним та насиченим. До нього відмінно підійде імбирний чай.