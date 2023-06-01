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Корисна альтернатива картоплі фрі: рецепт хрустких кабачкових паличок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Кабачкові палички в духовці — корисна овочева страва
Кабачкові палички в духовці — корисна овочева страва. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Просто, швидко та дуже смачно

Фастфуд є нині дуже популярним варіантом харчування. Такий варіант підходить, якщо потрібно швидко та ситно перекусити. Але лікарі про шкоду такої їжі кричать з усіх боків.

Ми пропонуємо корисну та не менш смачну альтернативу фаст-фуду — кабачкові палички. Приготовлені в духовці за рецептом "Мета" вони сподобаються не тільки дорослим, а й дітям.

Як приготувати кабачкові палички

Інгредієнти:

  • 5 кабачків невеликого розміру;
  • 1/2 склянки панірувальних сухарів;
  • 1 ч. л. італійських трав;
  • 1/2 ч. л. часникового порошку;
  • 1/2 ч. л. цибульного порошку;
  • 1/4 склянки тертого пармезану;
  • 2 яйця;
  • сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування:

  1. В окремій мисці змішайте італійські трави, часник, цибулю, панірувальні сухарі, сир, сіль та перець.
  2. Окремо збийте яйця.
  3. Кінці кабачків відріжте та розріжте їх на чотири частини вздовж.
  4. Кожну паличку занурюйте спочатку в яйця, а потім у суху суміш.
  5. Деко для випікання змастіть олією і викладіть палички.
  6. Духовку розігрійте до 220 градусів. Випікайте палички протягом 10 хвилин. Потім переверніть їх на інший бік і випікайте ще 10 хвилин.

Страва готова, смачного. Приготуйте улюблений соус та насолоджуйтесь!

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#Рецепт #Кабачки #Готуємо вдома