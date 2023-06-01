Корисна альтернатива картоплі фрі: рецепт хрустких кабачкових паличок
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Просто, швидко та дуже смачно
Фастфуд є нині дуже популярним варіантом харчування. Такий варіант підходить, якщо потрібно швидко та ситно перекусити. Але лікарі про шкоду такої їжі кричать з усіх боків.
Ми пропонуємо корисну та не менш смачну альтернативу фаст-фуду — кабачкові палички. Приготовлені в духовці за рецептом "Мета" вони сподобаються не тільки дорослим, а й дітям.
Як приготувати кабачкові палички
Інгредієнти:
- 5 кабачків невеликого розміру;
- 1/2 склянки панірувальних сухарів;
- 1 ч. л. італійських трав;
- 1/2 ч. л. часникового порошку;
- 1/2 ч. л. цибульного порошку;
- 1/4 склянки тертого пармезану;
- 2 яйця;
- сіль та перець за смаком.
Спосіб приготування:
- В окремій мисці змішайте італійські трави, часник, цибулю, панірувальні сухарі, сир, сіль та перець.
- Окремо збийте яйця.
- Кінці кабачків відріжте та розріжте їх на чотири частини вздовж.
- Кожну паличку занурюйте спочатку в яйця, а потім у суху суміш.
- Деко для випікання змастіть олією і викладіть палички.
- Духовку розігрійте до 220 градусів. Випікайте палички протягом 10 хвилин. Потім переверніть їх на інший бік і випікайте ще 10 хвилин.
Страва готова, смачного. Приготуйте улюблений соус та насолоджуйтесь!