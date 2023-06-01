Корисна альтернатива картоплі фрі: рецепт хрустких кабачкових паличок

Просто, швидко та дуже смачно

Фастфуд є нині дуже популярним варіантом харчування. Такий варіант підходить, якщо потрібно швидко та ситно перекусити. Але лікарі про шкоду такої їжі кричать з усіх боків.

Ми пропонуємо корисну та не менш смачну альтернативу фаст-фуду — кабачкові палички. Приготовлені в духовці за рецептом "Мета" вони сподобаються не тільки дорослим, а й дітям.

Як приготувати кабачкові палички

Інгредієнти:

5 кабачків невеликого розміру;

1/2 склянки панірувальних сухарів;

1 ч. л. італійських трав;

1/2 ч. л. часникового порошку;

1/2 ч. л. цибульного порошку;

1/4 склянки тертого пармезану;

2 яйця;

сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування:

В окремій мисці змішайте італійські трави, часник, цибулю, панірувальні сухарі, сир, сіль та перець. Окремо збийте яйця. Кінці кабачків відріжте та розріжте їх на чотири частини вздовж. Кожну паличку занурюйте спочатку в яйця, а потім у суху суміш. Деко для випікання змастіть олією і викладіть палички. Духовку розігрійте до 220 градусів. Випікайте палички протягом 10 хвилин. Потім переверніть їх на інший бік і випікайте ще 10 хвилин.

Страва готова, смачного. Приготуйте улюблений соус та насолоджуйтесь!