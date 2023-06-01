Цей суп навіть не треба варити: незвичайний рецепт першої страви з огірками та йогуртом
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Перша страва без турбот та турбот
Один із способів перемогти літню спеку — холодна освіжаюча їжа. Огірок — найкращий овоч, який здатний подарувати цю свіжість.
З кількох інгредієнтів ви можете приготувати такий освіжаючий суп з огірками та йогуртом лише за 15 хвилин – його навіть не потрібно варити. Shuba пропонує доповнити рецепт ніжними травами, подвоїти прохолоду супу можна грецьким йогуртом, а збалансувати ці смаки можна лимонним соком, сіллю та білим перцем.
Як приготувати суп з огірками та йогуртом.
Інгредієнти на 4 порції:
- кріп, пучок — 1 шт.;
- шніт-цибуля — 1 шт.;
- петрушка, пучок – 1 шт.;
- огірок свіжий — 230 г;
- лимон — 1 шт.;
- грецький йогурт, 10% — 285 г;
- часник, зубчики – 1 шт.;
- олія оливкова Extra Virgin — 1/4 склянки;
- тахіні — 2 ст. л.;
- оцет рисовий — 1 ст. л.;
- сіль, перець білий мелений — за смаком.
Інгредієнти:
- Наріжте кріп, цибулю та петрушку, покладіть у блендер.
- З огірків виберіть вологу середину ложкою, дрібно наріжте один огірок і покладіть в холодильник. Інші наріжте крупно і покладете в блендер.
- Додайте в блендер 2 столові ложки лимонного соку, часник, йогурт, оливкову олію, тахіні, сіль і перець. Збийте кремову текстуру і поставте в холодильник на 4 години.
Перед подачею додайте в суп рисовий оцет і перемішайте. Прикрасьте свіжою зеленню нарізаним огірком. Подавати можете зі свіжим хлібом.