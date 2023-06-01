Цей суп навіть не треба варити: незвичайний рецепт першої страви з огірками та йогуртом

Перша страва без турбот та турбот

Один із способів перемогти літню спеку — холодна освіжаюча їжа. Огірок — найкращий овоч, який здатний подарувати цю свіжість.

З кількох інгредієнтів ви можете приготувати такий освіжаючий суп з огірками та йогуртом лише за 15 хвилин – його навіть не потрібно варити. Shuba пропонує доповнити рецепт ніжними травами, подвоїти прохолоду супу можна грецьким йогуртом, а збалансувати ці смаки можна лимонним соком, сіллю та білим перцем.

Як приготувати суп з огірками та йогуртом.

Інгредієнти на 4 порції:

кріп, пучок — 1 шт.;

шніт-цибуля — 1 шт.;

петрушка, пучок – 1 шт.;

огірок свіжий — 230 г;

лимон — 1 шт.;

грецький йогурт, 10% — 285 г;

часник, зубчики – 1 шт.;

олія оливкова Extra Virgin — 1/4 склянки;

тахіні — 2 ст. л.;

оцет рисовий — 1 ст. л.;

сіль, перець білий мелений — за смаком.

Інгредієнти:

Наріжте кріп, цибулю та петрушку, покладіть у блендер. З огірків виберіть вологу середину ложкою, дрібно наріжте один огірок і покладіть в холодильник. Інші наріжте крупно і покладете в блендер. Додайте в блендер 2 столові ложки лимонного соку, часник, йогурт, оливкову олію, тахіні, сіль і перець. Збийте кремову текстуру і поставте в холодильник на 4 години.

Перед подачею додайте в суп рисовий оцет і перемішайте. Прикрасьте свіжою зеленню нарізаним огірком. Подавати можете зі свіжим хлібом.