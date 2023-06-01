Оком не встигнете моргнути, як вечеря зникне зі столу: рецепт картопляної запіканки з сосисками та сиром

Апетитна запіканка буде доречна до будь-якого столу

Після напруженого дня, коли часу на приготування складних страв немає, то не хочеться довго стояти на кухні і готувати вечерю. Ідеальний вихід — ситна та бюджетна запіканка з сосисиками та сиром.

Така страва – справжня паличка-виручалочка, це чудовий спосіб нагодувати всю родину. Простий рецепт Uaportal вразить вас легкістю та смаком. Ситна та смачна, вона точно сподобається всім.

Як приготувати картопляну запіканку з сосисками та сиром

Інгредієнти:

картопля дрібна – 5 шт;

сосиски — 4 шт;

помідори – 2 шт.;

сир твердий – 90 г;

майонез – 100 г;

часник – 1 зубчик;

паприка мелена – 0,5 ч. л;

сіль — 0,75 ч. л;

перець чорний мелений — щіпка;

олія соняшникова – для змащування форми;

кріп свіжий – для прикраси.

Спосіб приготування:

Вимийте, очистіть картоплю і наріжте на невеликі кубики. Те саме зробіть із помідорами. Наріжте сосиски на кружечки. У глибокій мисці з’єднайте нарізану картоплю, помідори та сосиски. Додайте майонез, сіль, перець, мелену паприку та подрібнений часник. Перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися. Підготуйте форму для запікання, змастивши її олією. Перекладіть у неї отриману суміш із картоплею, помідорами та сосисками. Запікайте блюдо в заздалегідь розігрітій духовці протягом 40 хвилин при температурі 190°C до золотистого кольору. Дістаньте форму з духовки та посипте блюдо тертим сиром. Знову поставте запіканку в духовку на 10 хвилин, щоб|сир розплавився і став легко золотистим.

Готову запіканку прикрасьте свіжим кропом, щоб підкреслити її смак та аромат. Подавайте його з улюбленим соусом.