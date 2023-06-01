Оком не встигнете моргнути, як вечеря зникне зі столу: рецепт картопляної запіканки з сосисками та сиром
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Апетитна запіканка буде доречна до будь-якого столу
Після напруженого дня, коли часу на приготування складних страв немає, то не хочеться довго стояти на кухні і готувати вечерю. Ідеальний вихід — ситна та бюджетна запіканка з сосисиками та сиром.
Така страва – справжня паличка-виручалочка, це чудовий спосіб нагодувати всю родину. Простий рецепт Uaportal вразить вас легкістю та смаком. Ситна та смачна, вона точно сподобається всім.
Як приготувати картопляну запіканку з сосисками та сиром
Інгредієнти:
- картопля дрібна – 5 шт;
- сосиски — 4 шт;
- помідори – 2 шт.;
- сир твердий – 90 г;
- майонез – 100 г;
- часник – 1 зубчик;
- паприка мелена – 0,5 ч. л;
- сіль — 0,75 ч. л;
- перець чорний мелений — щіпка;
- олія соняшникова – для змащування форми;
- кріп свіжий – для прикраси.
Спосіб приготування:
- Вимийте, очистіть картоплю і наріжте на невеликі кубики. Те саме зробіть із помідорами.
- Наріжте сосиски на кружечки.
- У глибокій мисці з’єднайте нарізану картоплю, помідори та сосиски. Додайте майонез, сіль, перець, мелену паприку та подрібнений часник. Перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися.
- Підготуйте форму для запікання, змастивши її олією. Перекладіть у неї отриману суміш із картоплею, помідорами та сосисками.
- Запікайте блюдо в заздалегідь розігрітій духовці протягом 40 хвилин при температурі 190°C до золотистого кольору.
- Дістаньте форму з духовки та посипте блюдо тертим сиром. Знову поставте запіканку в духовку на 10 хвилин, щоб|сир розплавився і став легко золотистим.
Готову запіканку прикрасьте свіжим кропом, щоб підкреслити її смак та аромат. Подавайте його з улюбленим соусом.