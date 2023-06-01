Може зберігатися довго навіть без холодильника: як приготувати ковбасу за польським рецептом
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Святкова страва на кожен день
Ковбаса – це ніжний смак, приємний аромат та привабливий колір. Всі ці компоненти роблять закуску неймовірно апетитною.
Сьогодні ми приготуємо ковбасу у банках. Shuba розповідає, що у Польщі така закуска відома як kiełbasa w słoikach. Така закуска — довгоочікуваний "гість" на великі свята — наприклад, весілля. Готують її зі свинини (можна замінити на куряче або яловиче м’ясо) з додаванням цибулі, часнику, желатину та спецій. Завдяки нагріванню ковбаси всередині банки зберігати таку закуску можна кілька місяців без охолодження.
Як приготувати ковбасу в банках
Інгредієнти на 8 порцій:
- свиняча черевина — 250 г;
- свинячий нашийок — 250 г;
- свиняча лопатка — 250 г;
- цибуля — 1 шт.;
- часник, зубчики — 4 шт.;
- вода — 200 мл;
- желатин — 50 г;
- сіль — 15 г;
- перець чорний мелений — 2 г;
- приправа до м’яса – 5 г.
Спосіб приготування:
- М’ясо помийте, наріжте шматками. Часник та цибулю очистіть, розріжте на кілька частин. Пропустіть все через м’ясорубку, додайте спеції, сіль, перець. Добре вимішайте та вибийте фарш. Відправте в холодильник на 6-8 годин.
- Воду нагрійте, розчиніть у ній желатин. Влийте розчин у м’ясо і швидко перемішайте.
- Розкладіть м’ясо в чисті стерилізовані півлітрові банки, заповнюючи їх на 3/4. Закрутіть кришки, поставте в каструлю з водою, що сягає майже горла банки, і кип’ятіть 70-80 хвилин.
- Отже, простерилізоване м’ясо можна зберігати місяць. Якщо потрібно зберігати довше, потрібно простерилізувати м’ясо 3 години.
Ковбаса в банках дуже добре поєднуватиметься зі свіжоспеченим хлібом. Також страва ідеально підійде до класичної яєчні.