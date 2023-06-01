Може зберігатися довго навіть без холодильника: як приготувати ковбасу за польським рецептом

Святкова страва на кожен день

Ковбаса – це ніжний смак, приємний аромат та привабливий колір. Всі ці компоненти роблять закуску неймовірно апетитною.

Сьогодні ми приготуємо ковбасу у банках. Shuba розповідає, що у Польщі така закуска відома як kiełbasa w słoikach. Така закуска — довгоочікуваний "гість" на великі свята — наприклад, весілля. Готують її зі свинини (можна замінити на куряче або яловиче м’ясо) з додаванням цибулі, часнику, желатину та спецій. Завдяки нагріванню ковбаси всередині банки зберігати таку закуску можна кілька місяців без охолодження.

Як приготувати ковбасу в банках

Інгредієнти на 8 порцій:

свиняча черевина — 250 г;

свинячий нашийок — 250 г;

свиняча лопатка — 250 г;

цибуля — 1 шт.;

часник, зубчики — 4 шт.;

вода — 200 мл;

желатин — 50 г;

сіль — 15 г;

перець чорний мелений — 2 г;

приправа до м’яса – 5 г.

Спосіб приготування:

М’ясо помийте, наріжте шматками. Часник та цибулю очистіть, розріжте на кілька частин. Пропустіть все через м’ясорубку, додайте спеції, сіль, перець. Добре вимішайте та вибийте фарш. Відправте в холодильник на 6-8 годин. Воду нагрійте, розчиніть у ній желатин. Влийте розчин у м’ясо і швидко перемішайте. Розкладіть м’ясо в чисті стерилізовані півлітрові банки, заповнюючи їх на 3/4. Закрутіть кришки, поставте в каструлю з водою, що сягає майже горла банки, і кип’ятіть 70-80 хвилин. Отже, простерилізоване м’ясо можна зберігати місяць. Якщо потрібно зберігати довше, потрібно простерилізувати м’ясо 3 години.

Ковбаса в банках дуже добре поєднуватиметься зі свіжоспеченим хлібом. Також страва ідеально підійде до класичної яєчні.