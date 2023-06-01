Простий рецепт, про який ви не знали: готуємо курячі котлети з сиром у беконі

Такі котлети проситимуть навіть діти

Куряче м’ясо може бути не тільки основою для приготування відбивних, але й смачних котлет. А для оригінальності смаку додайте у страву сир та бекон.

Фаршировані котлети з сиром, запечені в беконі за рецептом Рrostoway – така смачна страва, що без неї не обійдеться навіть святковий стіл. А готуються такі котлети так просто, що з цим впорається навіть кулінар-початківець.

Як приготувати курячі котлети з сиром, запечені в беконі.

Інгредієнти:

350 курячого фаршу;

1 яйце;

0,5 ч. л. солі;

1/4 сушеного часнику;

чорний перець;

2 ст. л. манки;

150 г сиру;

5 слайсів бекону.

Спосіб приготування:

Покладіть фарш у посуд, додайте до нього яйце, сіль, часник, перець та манку, добре замісіть. Залишіть масу на 20 хвилин постояти, щоб манка набрякла. Наріжте сир брусочками і одягніть на дерев’яні шпажки. Оберніть фаршем шматочок сиру, формуючи котлету, зверху оберніть її беконом. Викладіть котлети на шпажках на лист. Випікайте котлети за температури 190 градусів протягом 25 хвилин. Після приготування їх можна зняти зі шпажок.

Якщо ви забули заздалегідь дістати фарш із морозилки, не засмучуйтесь. Декілька простих лайфхаків допоможуть розморозити його зі швидкістю світла.