Страва, яку раніше не ризикували спробувати: незвичайний рецепт смаженого оселедця

Страва, яку під силу приготувати кожному

Навряд чи знайдеться людина, яка не любить оселедця. Скільки салатів можна з нею приготувати — від класичної шуби до незвичайного салату з цибулею.

Однак сьогодні разом із Food.Oboz спробуємо її посмажити. Кулінари полюблять цю страву за простоту приготування, а гурмани – за ніжне та приємне на смак м’ясо. Ситна рибка завжди доречна на сімейному столі.

Як смачно посмажити оселедець

Інгредієнти:

оселедець свіжий (можна взяти і морожену) — 6 шт.;

сіль — 1 ч.л.;

перець — 1/4 ч.л.;

пшеничне борошно — 6 ст.л.;

рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування:

Щоб підготувати оселедець для обсмажування, потрібно його почистити, помити та обсушити на рушнику. Рибу необхідно випатрати і відрізати голову, ще раз промити і підготувати до обсмажування. У посуд насипати муку, посолити, поперчити і перемішати. На плиту поставити сковороду і нагріти, налити олію. Оселедець обвалять у борошні і покласти на розігріту сковороду. Обсмажити рибу з усіх боків до рум’яної скоринки. Під час подачі на стіл прикрасити лимоном і полити лимонним соком.

Страва готова, смачного. А щоб вибрати оселедець правильно, можна скористатися кількома лайфхаками.