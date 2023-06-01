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Страва, яку раніше не ризикували спробувати: незвичайний рецепт смаженого оселедця

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смажений оселедець — смачна та калорійна страва
Смажений оселедець — смачна та калорійна страва. Фото Depositphotos

Страва, яку під силу приготувати кожному

Навряд чи знайдеться людина, яка не любить оселедця. Скільки салатів можна з нею приготувати — від класичної шуби до незвичайного салату з цибулею.

Однак сьогодні разом із Food.Oboz спробуємо її посмажити. Кулінари полюблять цю страву за простоту приготування, а гурмани – за ніжне та приємне на смак м’ясо. Ситна рибка завжди доречна на сімейному столі.

Як смачно посмажити оселедець

Інгредієнти:

  • оселедець свіжий (можна взяти і морожену) — 6 шт.;
  • сіль — 1 ч.л.;
  • перець — 1/4 ч.л.;
  • пшеничне борошно — 6 ст.л.;
  • рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Щоб підготувати оселедець для обсмажування, потрібно його почистити, помити та обсушити на рушнику.
  2. Рибу необхідно випатрати і відрізати голову, ще раз промити і підготувати до обсмажування.
  3. У посуд насипати муку, посолити, поперчити і перемішати.
  4. На плиту поставити сковороду і нагріти, налити олію.
  5. Оселедець обвалять у борошні і покласти на розігріту сковороду.
  6. Обсмажити рибу з усіх боків до рум’яної скоринки. Під час подачі на стіл прикрасити лимоном і полити лимонним соком.

Страва готова, смачного. А щоб вибрати оселедець правильно, можна скористатися кількома лайфхаками.

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#Рецепт #Оселедець #Готуємо вдома