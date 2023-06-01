Баба-шарпанина: забутий рибний пиріг, який готували наші предки

Цю страву в "Енеїді" згадував ще Котляревський

Навіть якщо ви шануєте давні українські страви й часто готуєте козацький куліш, ви могли не знати про цей рецепт. Баба-шарпанина — це незаслужено забутий пиріг з риби, що має божественний смак.

Бабу-шарпанину наші пращури часто готували таку страву на знаменні дати та у святкові дні. Українська кухня здатна здивувати навіть досвідчених їдців. Про цей пиріг із рибою у "Енеїді" згадував Котляревський. Він описував його як улюблені ласощі царя Латина. Рецептом поділились на Meta.ua.

Для приготування радять брати чабаку або тарань, але підійде звичайний судак. Загалом же можна використовувати той вид риби, який вам більше до смаку.

Інгредієнти:

Риба — 1 кг;

Борошно пшеничне — 1 ст;

Олія для смаження — 2,5 ст.л;

Бульйон рибний — ½ ст;

Цибуля ріпчаста — 2 шт;

Сіль, перець — до смаку.

Спосіб приготування:

Чистимо рибу і добре промиваємо під проточною водою. Відварюємо її на середньому вогні в злегка підсоленій воді. Щойно вода закипить, готуємо ще 30 хвилин. Готову рибу перекладаємо на дошку. Коли охолоне, видаляємо кістки та розділяємо на невеликі шматочки. Цибулю нарізаємо і смажимо до золотистого кольору. У рибному бульйоні розводимо борошно і змішуємо все до повного розчинення. Повинна вийти консистенція рідкої кашки. Додаємо до тіста цибулю і ще раз перемішуємо. Змащуємо форму для запікання маслом і викладаємо на її дно рибу. Зверху заливаємо тісто. Перчимо і підсолюємо. Пиріг готуємо 40 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

Пиріг виходить дуже смачним — риба лишається соковитою, а ніжне тісто чудово відтіняє її смак. Також ми писали, як легко почистити рибу — і цей спосіб пригодиться у цьому рецепті.