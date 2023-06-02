Рецепт вівсяної каші, від якої не відмовиться жодна дитина: десять хвилин – і сніданок готовий
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Перетворити тяжкий сніданок на веселе поїдання каші просто
Навіть дорослим так легко набридає той самий сніданок день у день, а щоб нагодувати дітей, потрібно ще більше фантазії та різноманітності. Якщо ваші діти морщать носики щоразу перед тарілкою вівсянки, у нас для вас є чудове рішення.
Кілька скибочок банана і дві ягоди чорниці — все, що перетворити звичайну вівсянку на веселий та інтригуючий сніданок, який сподобається дітям. Shuba рекомендує включити фантазію на повну і зробити з них мордочки улюблених тварин, наприклад, мордочку мавпочки.
Як приготувати вівсяну кашу з бананами та ягодами
Інгредієнти:
- молоко — 250 мл;
- пластівці вівсяні — 45 г;
- мед — 1 ч. л.;
- банани — 1 шт.;
- чорниця — 2 шт.
Спосіб приготування:
- У невеликій каструлі доведіть молоко до кипіння, додайте вівсяні пластівці. Зменште вогонь, щоб підтримувати кипіння. Варіть часто помішуючи, до загусання, близько 5 хвилин. Додати мед і перемішайте. Перекладіть у тарілку.
- Банан очистіть і наріжте шматочками.
- Прикрасьте приготовану вівсянку шматочками банана і чорницею, щоб вона нагадувала мордочку мавпочки.
Якщо після сніданку залишилося трохи вівсянки, можна приготувати з неї незвичайні котлети. Бюджетна страва вразить вашу родину.