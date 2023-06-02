Рецепт вівсяної каші, від якої не відмовиться жодна дитина: десять хвилин – і сніданок готовий

Перетворити тяжкий сніданок на веселе поїдання каші просто

Навіть дорослим так легко набридає той самий сніданок день у день, а щоб нагодувати дітей, потрібно ще більше фантазії та різноманітності. Якщо ваші діти морщать носики щоразу перед тарілкою вівсянки, у нас для вас є чудове рішення.

Кілька скибочок банана і дві ягоди чорниці — все, що перетворити звичайну вівсянку на веселий та інтригуючий сніданок, який сподобається дітям. Shuba рекомендує включити фантазію на повну і зробити з них мордочки улюблених тварин, наприклад, мордочку мавпочки.

Як приготувати вівсяну кашу з бананами та ягодами

Інгредієнти:

молоко — 250 мл;

пластівці вівсяні — 45 г;

мед — 1 ч. л.;

банани — 1 шт.;

чорниця — 2 шт.

Спосіб приготування:

У невеликій каструлі доведіть молоко до кипіння, додайте вівсяні пластівці. Зменште вогонь, щоб підтримувати кипіння. Варіть часто помішуючи, до загусання, близько 5 хвилин. Додати мед і перемішайте. Перекладіть у тарілку. Банан очистіть і наріжте шматочками. Прикрасьте приготовану вівсянку шматочками банана і чорницею, щоб вона нагадувала мордочку мавпочки.

Якщо після сніданку залишилося трохи вівсянки, можна приготувати з неї незвичайні котлети. Бюджетна страва вразить вашу родину.