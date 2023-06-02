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Рецепт вівсяної каші, від якої не відмовиться жодна дитина: десять хвилин – і сніданок готовий

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Трохи фантазії – і звичайна каша стане улюбленою
Трохи фантазії – і звичайна каша стане улюбленою. Фото shuba.life

Перетворити тяжкий сніданок на веселе поїдання каші просто

Навіть дорослим так легко набридає той самий сніданок день у день, а щоб нагодувати дітей, потрібно ще більше фантазії та різноманітності. Якщо ваші діти морщать носики щоразу перед тарілкою вівсянки, у нас для вас є чудове рішення.

Кілька скибочок банана і дві ягоди чорниці — все, що перетворити звичайну вівсянку на веселий та інтригуючий сніданок, який сподобається дітям. Shuba рекомендує включити фантазію на повну і зробити з них мордочки улюблених тварин, наприклад, мордочку мавпочки.

Як приготувати вівсяну кашу з бананами та ягодами

Інгредієнти:

  • молоко — 250 мл;
  • пластівці вівсяні — 45 г;
  • мед — 1 ч. л.;
  • банани — 1 шт.;
  • чорниця — 2 шт.

Спосіб приготування:

  1. У невеликій каструлі доведіть молоко до кипіння, додайте вівсяні пластівці. Зменште вогонь, щоб підтримувати кипіння. Варіть часто помішуючи, до загусання, близько 5 хвилин. Додати мед і перемішайте. Перекладіть у тарілку.
  2. Банан очистіть і наріжте шматочками.
  3. Прикрасьте приготовану вівсянку шматочками банана і чорницею, щоб вона нагадувала мордочку мавпочки.

Якщо після сніданку залишилося трохи вівсянки, можна приготувати з неї незвичайні котлети. Бюджетна страва вразить вашу родину.

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#Рецепт #Сніданок #Вівсянка #Готуємо вдома