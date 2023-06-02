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Змішайте борошно з молоком — і вийде гора пиріжків: цей рецепт у вас будуть просити всі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смажені пиріжки — найкращий перекус для всієї родини
Смажені пиріжки — найкращий перекус для всієї родини. Фото Depositphotos

Швидко, смачно і ситно

Правильне харчування – це дуже добре. Але ж правда, іноді так хочеться з’їсти щось дуже смачне та калорійне ?

Саме тому пропонуємо приготувати ці пиріжки за рецептом "Школи життя". Ми не пропонуємо начинку — її ви можете вибрати, яка вам більше до вподоби. Такі смажені пиріжки принесуть і вам, і вашим близьким ,багато задоволення. Готуйте та пробуйте із задоволенням!

Як приготувати смажені пиріжки

Інгредієнти:

  • молоко – 500 мл;
  • цукор – 1 ст. (без гірки);
  • сіль — 1 ч. л.;
  • соняшникова рафінована олія – 3 ст.л.;
  • розпушувач для тесту — 1 упаковка;
  • борошно – кілограм.

Спосіб приготування:

  1. Підігріте молоко влити в глибоку миску, розчинити в ньому цукор із сіллю, додати олію.
  2. Через сито почати всипати частинами борошно з розпушувачем чи содою. Розмішайте еластичне тісто руками.
  3. З невеликих шматочків тіста сформуйте коржики, до яких додайте начинку на власний смак, защипніть і придавіть.
  4. На добре розігріту з маслом сковороду покладіть коржі швом вниз і обсмажте з обох боків до зарум’янювання.

Прямо на сковороді пиріжки стануть пишними та збільшаться у розмірах. Щоб вони довше залишалися такими, додайте до тіста один інгредієнт.