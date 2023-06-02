Змішайте борошно з молоком — і вийде гора пиріжків: цей рецепт у вас будуть просити всі

Швидко, смачно і ситно

Правильне харчування – це дуже добре. Але ж правда, іноді так хочеться з’їсти щось дуже смачне та калорійне ?

Саме тому пропонуємо приготувати ці пиріжки за рецептом "Школи життя". Ми не пропонуємо начинку — її ви можете вибрати, яка вам більше до вподоби. Такі смажені пиріжки принесуть і вам, і вашим близьким ,багато задоволення. Готуйте та пробуйте із задоволенням!

Як приготувати смажені пиріжки

Інгредієнти:

молоко – 500 мл;

цукор – 1 ст. (без гірки);

сіль — 1 ч. л.;

соняшникова рафінована олія – 3 ст.л.;

розпушувач для тесту — 1 упаковка;

борошно – кілограм.

Спосіб приготування:

Підігріте молоко влити в глибоку миску, розчинити в ньому цукор із сіллю, додати олію. Через сито почати всипати частинами борошно з розпушувачем чи содою. Розмішайте еластичне тісто руками. З невеликих шматочків тіста сформуйте коржики, до яких додайте начинку на власний смак, защипніть і придавіть. На добре розігріту з маслом сковороду покладіть коржі швом вниз і обсмажте з обох боків до зарум’янювання.

Прямо на сковороді пиріжки стануть пишними та збільшаться у розмірах. Щоб вони довше залишалися такими, додайте до тіста один інгредієнт.