Змішайте борошно з молоком — і вийде гора пиріжків: цей рецепт у вас будуть просити всі
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Швидко, смачно і ситно
Правильне харчування – це дуже добре. Але ж правда, іноді так хочеться з’їсти щось дуже смачне та калорійне ?
Саме тому пропонуємо приготувати ці пиріжки за рецептом "Школи життя". Ми не пропонуємо начинку — її ви можете вибрати, яка вам більше до вподоби. Такі смажені пиріжки принесуть і вам, і вашим близьким ,багато задоволення. Готуйте та пробуйте із задоволенням!
Як приготувати смажені пиріжки
Інгредієнти:
- молоко – 500 мл;
- цукор – 1 ст. (без гірки);
- сіль — 1 ч. л.;
- соняшникова рафінована олія – 3 ст.л.;
- розпушувач для тесту — 1 упаковка;
- борошно – кілограм.
Спосіб приготування:
- Підігріте молоко влити в глибоку миску, розчинити в ньому цукор із сіллю, додати олію.
- Через сито почати всипати частинами борошно з розпушувачем чи содою. Розмішайте еластичне тісто руками.
- З невеликих шматочків тіста сформуйте коржики, до яких додайте начинку на власний смак, защипніть і придавіть.
- На добре розігріту з маслом сковороду покладіть коржі швом вниз і обсмажте з обох боків до зарум’янювання.
Прямо на сковороді пиріжки стануть пишними та збільшаться у розмірах. Щоб вони довше залишалися такими, додайте до тіста один інгредієнт.