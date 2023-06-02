Від такого "Рибного торта" навряд чи хтось відмовиться: рецепт салату, який підкорить з першої ложки

Незвичайний "десерт" лише за півгодини

Важко уявити сімейний обід чи святковий стіл без різноманітних салатів. Якщо ви любитель цієї страви, то "Рибний торт" — чудовий варіант

Рисовий салат з тунцем, яйцями та овочами за рецептом Shuba — одне з найкращих рішень для святкового столу. Його слід залишити в холодильнику на кілька годин просочитися, тому краще готувати його заздалегідь.

Як приготувати салат "Рибний торт"

Інгредієнти на 4 порції:

рис — 200 г;

сьомга слабосолона — 100 г;

тунець консервований — 300 г;

яйця курячі — 4 шт.;

морква — 2 шт.;

огірок — 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

майонез — 150 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Рис промийте та зваріть у підсоленій воді у пропорції 1:2 протягом 20 хвилин. Моркву варіть 30-40 хвилин до м’якості. Яйця зваріть круто протягом 10 хвилин. Зварені моркву та яйця охолодіть, очистіть і натріть окремо на велику тертку. Цибулю очистіть, тонко нашаткуйте і облийте окропом. Огірки промийте та наріжте соломкою. З консервованого тунця злийте рідину і розімніть його вилкою. На дно салатника покладіть половину рису та змастіть майонезом. Зверху викладіть шарами тунець, цибулю, підсолені огірки, яйця, морква, перемазуючи всі шари майонезом. Накрийте салат рештою рису, прикрасьте смужками сьомги та зеленню! Покладіть у холодильник просочитися на 1-2 години та подавайте до столу!

Якщо вам не хочеться готувати салат із майонезом, можна замінити його оригінальною заправкою. Так ваш салат буде ще кориснішим.