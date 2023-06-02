Від такого "Рибного торта" навряд чи хтось відмовиться: рецепт салату, який підкорить з першої ложки
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Незвичайний "десерт" лише за півгодини
Важко уявити сімейний обід чи святковий стіл без різноманітних салатів. Якщо ви любитель цієї страви, то "Рибний торт" — чудовий варіант
Рисовий салат з тунцем, яйцями та овочами за рецептом Shuba — одне з найкращих рішень для святкового столу. Його слід залишити в холодильнику на кілька годин просочитися, тому краще готувати його заздалегідь.
Як приготувати салат "Рибний торт"
Інгредієнти на 4 порції:
- рис — 200 г;
- сьомга слабосолона — 100 г;
- тунець консервований — 300 г;
- яйця курячі — 4 шт.;
- морква — 2 шт.;
- огірок — 2 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- майонез — 150 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Рис промийте та зваріть у підсоленій воді у пропорції 1:2 протягом 20 хвилин. Моркву варіть 30-40 хвилин до м’якості. Яйця зваріть круто протягом 10 хвилин.
- Зварені моркву та яйця охолодіть, очистіть і натріть окремо на велику тертку. Цибулю очистіть, тонко нашаткуйте і облийте окропом. Огірки промийте та наріжте соломкою. З консервованого тунця злийте рідину і розімніть його вилкою.
- На дно салатника покладіть половину рису та змастіть майонезом. Зверху викладіть шарами тунець, цибулю, підсолені огірки, яйця, морква, перемазуючи всі шари майонезом. Накрийте салат рештою рису, прикрасьте смужками сьомги та зеленню!
- Покладіть у холодильник просочитися на 1-2 години та подавайте до столу!
Якщо вам не хочеться готувати салат із майонезом, можна замінити його оригінальною заправкою. Так ваш салат буде ще кориснішим.