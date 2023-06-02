Українська кухня — не лише борщ та вареники: як приготувати свинину за старовинним рецептом
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М’ясо з додаванням хрону здивує вас незвичайним поєднанням смаків
У багатьох людей зі старовинними українськими стравами асоціюються червоний борщ та полтавські вареники. Але це зовсім не так – наші предки використовували дуже цікаві поєднання.
Однією з таких страв є хрінник – це смачний та незвичайний спосіб приготування свинини. Саме таку страву разом із "Мета" і приготуємо.
Як приготувати хрінник
Інгредієнти:
- 500 г свинини (плечова частина);
- 200 г хрону;
- 1 головка цибулі;
- 2 ст. л. рослинного масла;
- 2 ст. л. томатної пасти;
- 2 ст. л. кетчупу;
- 1 ст. л. цукру;
- 2 ст. л. оцту;
- сіль та перець — за смаком.
Спосіб приготування:
- Нарізати свинину на кубики розміром близько 2 див.
- Очистити хрін і натерти його на тертці з дрібними отворами.
- Почистити цибулю і нарізати її маленькими кубиками.
- Розігріти рослинне масло в сковороді і обсмажити свинину до золотистого кольору.
- Додати цибулю і продовжувати смажити ще 2-3 хвилини до м’якості.
- Додати хрін у сковороду і змішати зі свининою.
- Додати томатну пасту та кетчуп у сковороду та змішати з іншими інгредієнтами.
- Додати цукор та оцет у суміш і добре перемішати.
- Додати сіль та перець за смаком.
- Зменшити вогонь і гасити страву під кришкою ще близько 30-40 хвилин, поки свинина не буде м’якою і хрін не стане м’яким.
До хренника чудово підійде улюблена закуска козаків — потапці. Здивуйте своїх друзів обідом у українському стилі.