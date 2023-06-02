Українська кухня — не лише борщ та вареники: як приготувати свинину за старовинним рецептом

М’ясо з додаванням хрону здивує вас незвичайним поєднанням смаків

У багатьох людей зі старовинними українськими стравами асоціюються червоний борщ та полтавські вареники. Але це зовсім не так – наші предки використовували дуже цікаві поєднання.

Однією з таких страв є хрінник – це смачний та незвичайний спосіб приготування свинини. Саме таку страву разом із "Мета" і приготуємо.

Як приготувати хрінник

Інгредієнти:

500 г свинини (плечова частина);

200 г хрону;

1 головка цибулі;

2 ст. л. рослинного масла;

2 ст. л. томатної пасти;

2 ст. л. кетчупу;

1 ст. л. цукру;

2 ст. л. оцту;

сіль та перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Нарізати свинину на кубики розміром близько 2 див. Очистити хрін і натерти його на тертці з дрібними отворами. Почистити цибулю і нарізати її маленькими кубиками. Розігріти рослинне масло в сковороді і обсмажити свинину до золотистого кольору. Додати цибулю і продовжувати смажити ще 2-3 хвилини до м’якості. Додати хрін у сковороду і змішати зі свининою. Додати томатну пасту та кетчуп у сковороду та змішати з іншими інгредієнтами. Додати цукор та оцет у суміш і добре перемішати. Додати сіль та перець за смаком. Зменшити вогонь і гасити страву під кришкою ще близько 30-40 хвилин, поки свинина не буде м’якою і хрін не стане м’яким.

До хренника чудово підійде улюблена закуска козаків — потапці. Здивуйте своїх друзів обідом у українському стилі.