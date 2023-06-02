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Українська кухня — не лише борщ та вареники: як приготувати свинину за старовинним рецептом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Хріннік — старовинний рецепт приготування свинячого м’яса
Хріннік — старовинний рецепт приготування свинячого м’яса. Фото Meta.ua

М’ясо з додаванням хрону здивує вас незвичайним поєднанням смаків

У багатьох людей зі старовинними українськими стравами асоціюються червоний борщ та полтавські вареники. Але це зовсім не так – наші предки використовували дуже цікаві поєднання.

Однією з таких страв є хрінник – це смачний та незвичайний спосіб приготування свинини. Саме таку страву разом із "Мета" і приготуємо.

Як приготувати хрінник

Інгредієнти:

  • 500 г свинини (плечова частина);
  • 200 г хрону;
  • 1 головка цибулі;
  • 2 ст. л. рослинного масла;
  • 2 ст. л. томатної пасти;
  • 2 ст. л. кетчупу;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 2 ст. л. оцту;
  • сіль та перець — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Нарізати свинину на кубики розміром близько 2 див.
  2. Очистити хрін і натерти його на тертці з дрібними отворами.
  3. Почистити цибулю і нарізати її маленькими кубиками.
  4. Розігріти рослинне масло в сковороді і обсмажити свинину до золотистого кольору.
  5. Додати цибулю і продовжувати смажити ще 2-3 хвилини до м’якості.
  6. Додати хрін у сковороду і змішати зі свининою.
  7. Додати томатну пасту та кетчуп у сковороду та змішати з іншими інгредієнтами.
  8. Додати цукор та оцет у суміш і добре перемішати.
  9. Додати сіль та перець за смаком.
  10. Зменшити вогонь і гасити страву під кришкою ще близько 30-40 хвилин, поки свинина не буде м’якою і хрін не стане м’яким.

До хренника чудово підійде улюблена закуска козаків — потапці. Здивуйте своїх друзів обідом у українському стилі.

Теги:
#Рецепт #Свинина #Готуємо вдома