На одному шматочку ви не зупинитесь: бюджетний рецепт пирога, який просто тане у роті
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Бюджетна випічка до чаю без клопоту
Якщо ви любите сир і домашню випічку, але при цьому не хочете довго поратися біля плити, вам обов’язково сподобається цей рецепт. Пиріг з сиром — це ідеальний варіант домашньої випічки.
Випічка за рецептом "Скарбнички рецептів" буде дуже м’якою, з лимонним смаком та ароматом. Від такого десерту за вуха не відтягнеш!
Як приготувати сирний пиріг
Інгредієнти:
- яйця – 2 шт.;
- борошно — 400 г;
- цукор – 80 г;
- олія вершкове – 180 г;
- цедра лимона;
- сіль — щіпка;
- сода чи розпушувач – 1 ч.л.
Для начинки:
- сир – 720 г;
- ванілін;
- цукор – 130 г;
- сметана – 200 г;
- крохмаль – 60 г;
- яйця – 2 шт.
Спосіб приготування:
- Яйця збиваємо із цукром та сіллю, перемішуємо.
- Олію вершкове розм’якшуємо, змішуємо з яєчною масою, додаємо цедру цілого лимона, сметану і перемішуємо.
- У масу додаємо або розпушувач, просіяне борошно і вимішуємо тісто.
- Ділимо тісто на 2 частини. Одну відправляємо у пакет у морозильну камеру на 30 хвилин.
- Іншу частину розгортаємо на аркуші пергаменту і перекладаємо у форму. Формуємо з тіста бортики.
- Сир змішуємо з іншими інгредієнтами та викладаємо на тісто у формі. Зверху натираємо тісто із морозильної камери.
- Випікаємо близько 30-35 хвилин при 180 градусах. Виймаємо, остуджуємо та посипаємо цукровою пудрою.
А щоб випічка не черствіла, додайте лише один інгредієнт. Насолоджуйтесь улюбленим пирогом довгий час.