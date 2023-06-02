На одному шматочку ви не зупинитесь: бюджетний рецепт пирога, який просто тане у роті

Бюджетна випічка до чаю без клопоту

Якщо ви любите сир і домашню випічку, але при цьому не хочете довго поратися біля плити, вам обов’язково сподобається цей рецепт. Пиріг з сиром — це ідеальний варіант домашньої випічки.

Випічка за рецептом "Скарбнички рецептів" буде дуже м’якою, з лимонним смаком та ароматом. Від такого десерту за вуха не відтягнеш!

Як приготувати сирний пиріг

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.;

борошно — 400 г;

цукор – 80 г;

олія вершкове – 180 г;

цедра лимона;

сіль — щіпка;

сода чи розпушувач – 1 ч.л.

Для начинки:

сир – 720 г;

ванілін;

цукор – 130 г;

сметана – 200 г;

крохмаль – 60 г;

яйця – 2 шт.

Спосіб приготування:

Яйця збиваємо із цукром та сіллю, перемішуємо. Олію вершкове розм’якшуємо, змішуємо з яєчною масою, додаємо цедру цілого лимона, сметану і перемішуємо. У масу додаємо або розпушувач, просіяне борошно і вимішуємо тісто. Ділимо тісто на 2 частини. Одну відправляємо у пакет у морозильну камеру на 30 хвилин. Іншу частину розгортаємо на аркуші пергаменту і перекладаємо у форму. Формуємо з тіста бортики. Сир змішуємо з іншими інгредієнтами та викладаємо на тісто у формі. Зверху натираємо тісто із морозильної камери. Випікаємо близько 30-35 хвилин при 180 градусах. Виймаємо, остуджуємо та посипаємо цукровою пудрою.

А щоб випічка не черствіла, додайте лише один інгредієнт. Насолоджуйтесь улюбленим пирогом довгий час.