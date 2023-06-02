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На одному шматочку ви не зупинитесь: бюджетний рецепт пирога, який просто тане у роті

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Сирний пиріг полюблять і дорослі, і діти
Сирний пиріг полюблять і дорослі, і діти. Фото skarbnychka-retseptiv

Бюджетна випічка до чаю без клопоту

Якщо ви любите сир і домашню випічку, але при цьому не хочете довго поратися біля плити, вам обов’язково сподобається цей рецепт. Пиріг з сиром — це ідеальний варіант домашньої випічки.

Випічка за рецептом "Скарбнички рецептів" буде дуже м’якою, з лимонним смаком та ароматом. Від такого десерту за вуха не відтягнеш!

Як приготувати сирний пиріг

Інгредієнти:

  • яйця – 2 шт.;
  • борошно — 400 г;
  • цукор – 80 г;
  • олія вершкове – 180 г;
  • цедра лимона;
  • сіль — щіпка;
  • сода чи розпушувач – 1 ч.л.

Для начинки:

  • сир – 720 г;
  • ванілін;
  • цукор – 130 г;
  • сметана – 200 г;
  • крохмаль – 60 г;
  • яйця – 2 шт.

Спосіб приготування:

  1. Яйця збиваємо із цукром та сіллю, перемішуємо.
  2. Олію вершкове розм’якшуємо, змішуємо з яєчною масою, додаємо цедру цілого лимона, сметану і перемішуємо.
  3. У масу додаємо або розпушувач, просіяне борошно і вимішуємо тісто.
  4. Ділимо тісто на 2 частини. Одну відправляємо у пакет у морозильну камеру на 30 хвилин.
  5. Іншу частину розгортаємо на аркуші пергаменту і перекладаємо у форму. Формуємо з тіста бортики.
  6. Сир змішуємо з іншими інгредієнтами та викладаємо на тісто у формі. Зверху натираємо тісто із морозильної камери.
  7. Випікаємо близько 30-35 хвилин при 180 градусах. Виймаємо, остуджуємо та посипаємо цукровою пудрою.

А щоб випічка не черствіла, додайте лише один інгредієнт. Насолоджуйтесь улюбленим пирогом довгий час.

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