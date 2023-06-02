Просять щодня: рецепт салату з молодої капусти, який ніколи не набридне

Страва настільки смачна, що його проситимуть ще й ще

Одним із найкорисніших і найпопулярніших овочів вважається капуста різних видів. З неї готують безліч смачних, легких та апетитних страв. Свіжий молодий качан нерідко використовується для створення вітамінних салатів, яких існує безліч.

Один з незвичайних салатів з капусти — це салат з кінзою та яйцями за рецептом "1 хвилина". Усі компоненти страви м’яко і гармонійно поєднуються між собою, створюючи особливу смакову палітру. На приготування салату ви витратите щонайменше часу, але задоволення отримаєте багато.

Як приготувати салат із молодої капусти з кінзою та яйцями.

Інгредієнти:

капуста – 400 г;

огірок – 1-2 шт.;

кінза, кріп – 1 пучок;

яйця – 4 шт.;

олія – 2-3ст.л.;

гірчиця — 1-2 ч. л.;

сметана – 3 ст.л;

сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Капусту шаткуємо тонкими смужками і перекладаємо в миску. Огірок нарізаємо тонкою соломкою та відправляємо в капусту. Декілька гілочок кінзи і кропу дрібно нарізаємо і додаємо до овочів. Варені яйця поділяємо на білки та жовтки. Білки нарізаємо соломкою та перекладаємо в миску з овочами. Для соусу жовтки розминаємо в окремій мисці. До них додаємо сіль, перець, гірчицю, олію, сметану і добре перемішуємо. Отриманим соусом заправляємо салат.

Капусту можна ще посмажити у хлібних крихтах. Така незвичайна страва нагодує всю родину.