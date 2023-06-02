Просять щодня: рецепт салату з молодої капусти, який ніколи не набридне
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Страва настільки смачна, що його проситимуть ще й ще
Одним із найкорисніших і найпопулярніших овочів вважається капуста різних видів. З неї готують безліч смачних, легких та апетитних страв. Свіжий молодий качан нерідко використовується для створення вітамінних салатів, яких існує безліч.
Один з незвичайних салатів з капусти — це салат з кінзою та яйцями за рецептом "1 хвилина". Усі компоненти страви м’яко і гармонійно поєднуються між собою, створюючи особливу смакову палітру. На приготування салату ви витратите щонайменше часу, але задоволення отримаєте багато.
Як приготувати салат із молодої капусти з кінзою та яйцями.
Інгредієнти:
- капуста – 400 г;
- огірок – 1-2 шт.;
- кінза, кріп – 1 пучок;
- яйця – 4 шт.;
- олія – 2-3ст.л.;
- гірчиця — 1-2 ч. л.;
- сметана – 3 ст.л;
- сіль, перець – до смаку.
Спосіб приготування:
- Капусту шаткуємо тонкими смужками і перекладаємо в миску.
- Огірок нарізаємо тонкою соломкою та відправляємо в капусту.
- Декілька гілочок кінзи і кропу дрібно нарізаємо і додаємо до овочів.
- Варені яйця поділяємо на білки та жовтки. Білки нарізаємо соломкою та перекладаємо в миску з овочами.
- Для соусу жовтки розминаємо в окремій мисці. До них додаємо сіль, перець, гірчицю, олію, сметану і добре перемішуємо. Отриманим соусом заправляємо салат.
Капусту можна ще посмажити у хлібних крихтах. Така незвичайна страва нагодує всю родину.