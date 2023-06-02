Чотири інгредієнти – і соус готовий: рецепт заправки, з яким ви з’їсте цілий кілограм картоплі

Пару помахів руки — і ідеальна заправка готова

Сьогодні ми приготуємо напрочуд м’який і ніжний вершковий соус. Така заправка настільки смачна та універсальна, що відмінно підійде до всіх страв: і рибних, і м’ясних, і овочевих. Але спробуйте його саме з молодою картоплею – і ви не пошкодуєте.

Вершковий соус з беконом за рецептом "Школи життя" приготувати легко, але навряд ви забудете цей витончений м’який смак. Він успішно підкреслить будь-який компонент страви, доповнить її та збагатить. Для створення цього кулінарного шедевра вам тільки знадобляться лише чотири інгредієнти – це бекон, вершки, цибуля та кріп. Тому беремо їх та йдемо готувати!

Як приготувати вершковий соус з беконом

Інгредієнти:

бекон – 150 г

вершки 20% — 250-300 мл

цибуля – 1 шт

свіжий кріп — на свій смак.

Спосіб приготування:

Бекон нашаткуйте, обсмажте на сухій сковороді. Цибулю нарізати півкільцями або чверть кільцями, обсмажити до м’якості разом із беконом. У цибулю з беконом влити вершки. Свіжий кріп необхідно дрібно подрібнити і додати|добавляти| в масу. Довести соус до загусання та зняти з вогню.

Подавати вершковий соус найкраще гарячим до молодої картоплі. Така страва сподобається навіть дітям.