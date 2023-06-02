Простіше і бюджетніше цього рецепту кабачкового пирога ви не знайдете: найкраще, що можна приготувати на вечерю
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Неможлива смачна страва без біганини між плитою та столом
Кабачки — це ідеальний овоч для смаження. З них виходять низькокалорійні та бюджетні страви, які ідеально підійдуть на обід, перекус чи вечерю.
Якщо ви шукаєте смачний спосіб приготувати кабачки, цей пиріг за рецептом Shuba — те, що вам потрібно! Його можна швидко приготувати із простих та доступних інгредієнтів. Він стане чудовим гарніром на обід чи вечерю. І ще одна приємна новина: кабачковий пиріг можна зберігати в холодильнику до чотирьох днів, а залишки легко розігріти в мікрохвильовій печі або на сковороді.
Як приготувати кабачковий пиріг.
Інгредієнти на 4 порції:
- кабачки — 1 шт.;
- борошно пшеничне — 130 г;
- сир твердий — 100 г;
- цибуля — 1 шт.;
- яйця курячі — 2 шт.;
- олія соняшникова — 50 мл;
- розпушувач — 12 г;
- сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак.
Спосіб приготування:
- Кабачок помийте та натріть на великій тертці. Цибулю очистіть і теж натріть у кабачок. Додайте борошно, розпушувач та подрібнену зелень.
- Окремо збийте яйця в круту піну, влийте в них олію і знову збийте.
- Поєднайте кабачкову масу з яєчною, додайте тертий сир, сіль, перець і перемішайте.
- Вилийте тісто у форму, застелену мастилом пергаментом. Запікайте 40 хвилин при температурі 180°C до зарум’янювання.
А якщо посмажити кабачки в пивному клярі, вийде чудова закуска. Без неї не обійдеться жоден вечір із друзями.