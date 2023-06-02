Простіше і бюджетніше цього рецепту кабачкового пирога ви не знайдете: найкраще, що можна приготувати на вечерю

Неможлива смачна страва без біганини між плитою та столом

Кабачки — це ідеальний овоч для смаження. З них виходять низькокалорійні та бюджетні страви, які ідеально підійдуть на обід, перекус чи вечерю.

Якщо ви шукаєте смачний спосіб приготувати кабачки, цей пиріг за рецептом Shuba — те, що вам потрібно! Його можна швидко приготувати із простих та доступних інгредієнтів. Він стане чудовим гарніром на обід чи вечерю. І ще одна приємна новина: кабачковий пиріг можна зберігати в холодильнику до чотирьох днів, а залишки легко розігріти в мікрохвильовій печі або на сковороді.

Як приготувати кабачковий пиріг.

Інгредієнти на 4 порції:

кабачки — 1 шт.;

борошно пшеничне — 130 г;

сир твердий — 100 г;

цибуля — 1 шт.;

яйця курячі — 2 шт.;

олія соняшникова — 50 мл;

розпушувач — 12 г;

сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак.

Спосіб приготування:

Кабачок помийте та натріть на великій тертці. Цибулю очистіть і теж натріть у кабачок. Додайте борошно, розпушувач та подрібнену зелень. Окремо збийте яйця в круту піну, влийте в них олію і знову збийте. Поєднайте кабачкову масу з яєчною, додайте тертий сир, сіль, перець і перемішайте. Вилийте тісто у форму, застелену мастилом пергаментом. Запікайте 40 хвилин при температурі 180°C до зарум’янювання.

А якщо посмажити кабачки в пивному клярі, вийде чудова закуска. Без неї не обійдеться жоден вечір із друзями.