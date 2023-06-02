Бюджетна смакота: фантастичний тертий салат
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Смачний хрумкий салат з сирого буряка
Страви з буряка — це окрема сторінка української кулінарії. Адже ми дуже любимо та поважаємо цей овоч. Якщо ви вже куштували смачну намазку на бутерброди, обов’язково приготуйте цей салат з сирого буряка.
В ньому ідеально поєднуються хрустка текстура, яскраві кольори і гостра заправка, яка підсилює природну солодкість буряка. Рецептом поділились на Shuba.Life.
Інгредієнти:
- Буряк молодий — 500 г
- Оцет яблучний — 1 ст. л.
- Діжонська гірчиця — 2 ч. л.
- Олія — 2 ст. л.
- Часник, зубчики — 1 шт.
- Кінза, гілочки — 2 шт.
- Сіль, перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Промитий та почищений буряк натираємо на грубій тертці. Кінзу теж миємо, обсушуємо та дрібно нарізаємо. Часник вичавлюємо через прес.
- Змішуємо сіль, перець, гірчицю, часник та кінзу. Додаємо оцет і олію, перемішуємо.
- Викладаємо заправку на буряк та перемішуємо. Салат можна подавати зразу, але краще витримати його 2-3 години в холодильнику.
Такий пікантний тертий салат може бути як закускою та гарніром, та й основною стравою теж — особливо якщо ви дотримуєтесь веганської дієти. Також ми розповідали, як готувати традиційні закарпатські гомбовці.