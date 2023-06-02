Приготуйте це — і закохаєтесь у кабачки: рецепт смачної запіканки

Встигніть приготувати, поки є кабачки

Кабачки — улюблений сезонний овоч як гурманів, так і звичайних їдців. Якщо ви вже готували ніжні шайби під сирною шапкою, зверніть увагу на цей рецепт запіканки.

Ця страва виходить дуже ніжною та соковитою. Як її готувати, розповіли на ProstoWay.

Інгредієнти:

кабачки — 2 шт.;

фарш — 0,5 кг;

цибуля — 1 шт.;

болгарський перець — 1 шт.;

помідори — 3 шт.;

сулугуні — 100 г;

яйця — 4 шт.;

сметана — 100 г;

карі — 2 ч.л.;

зелена цибуля;

петрушка;

сіль, перець, спеції.

Спосіб приготування:

Кабачки натираємо на крупній тертці. Відтискаємо з них зайву рідину. Помідори та перець нарізаємо кубиком, а зелень традиційно дрібнимо. Змішуємо, додаємо сіль та чорний перець. Цибулю дрібно кришимо та додаємо до фаршу. Рівномірно викладаємо його у форму, змащену олією чи маслом. Для заливки змішуємо яйця та сметану до однорідної маси. Виливаємо на фарш. Випікаємо запіканку в духовці при температурі 180 градусів протягом. Час приготування — 45 хвилин. Потім дістаємо запіканку, засипаємо її сиром та ставимо ще на 5-10 хвилин.

Страва виходить надзвичайно проста — хоч щовечора готуйте. Також ми розповідали, як приготувати особливо ароматні котлети.