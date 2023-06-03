Без цукру та борошна: рецепт ідеальних яблучних оладок з йогуртом на сніданок

На аромат зійдеться вся родина

Яблучні оладки — це унікальна і безпрограшна випічка. Залежно від того, який сорт яблук ви використовуватимете, у вас щоразу виходитиме нова неповторна страва. Родзинка яблучних оладок — це неповторний аромат, не порівнянний ні з чим.

Найголовніше в оладках від "Бабусиних рецептів" те, що за мінімального набору абсолютно простих інгредієнтів ви зможете приготувати приголомшливу страву. Ваші близькі з радістю прокидатимуться під неповторний аромат таких оладок.

Як приготувати яблучні оладки з йогуртом.

Інгредієнти:

вівсяні пластівці – 200 мл;

йогурт – 200 мл;

яйця – 2 шт.;

харчова сода — 1 ч. л.;

яблука – 2 шт.;

цедра половини лимона.

Спосіб приготування:

Яблука очистити від шкірки та натерти на великій тертці. У яблучну масу висипати лимонну цедру, змішати компоненти. У миску до яєць додати сіль на свій смак, йогурт, збити всі інгредієнти вінчиком. Висипати в масу перемелені вівсяні пластівці, соду і замісити тісто. Викласти в тісто яблучну масу та перемішати. У сковороді розтопити вершкове масло, на середньому вогні обсмажити оладки по кілька хвилин з кожного боку.

До яблучних оладок відмінно підходить джем з ягідного варення. Також оладки смакують зі сметаною або зі згущеним молоком.