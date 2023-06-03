Рус

Без цукру та борошна: рецепт ідеальних яблучних оладок з йогуртом на сніданок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Яблучні оладки з йогуртом стануть улюбленим сніданком
Яблучні оладки з йогуртом стануть улюбленим сніданком. Фото babusyni-retsepty

На аромат зійдеться вся родина

Яблучні оладки — це унікальна і безпрограшна випічка. Залежно від того, який сорт яблук ви використовуватимете, у вас щоразу виходитиме нова неповторна страва. Родзинка яблучних оладок — це неповторний аромат, не порівнянний ні з чим.

Найголовніше в оладках від "Бабусиних рецептів" те, що за мінімального набору абсолютно простих інгредієнтів ви зможете приготувати приголомшливу страву. Ваші близькі з радістю прокидатимуться під неповторний аромат таких оладок.

Як приготувати яблучні оладки з йогуртом.

Інгредієнти:

  • вівсяні пластівці – 200 мл;
  • йогурт – 200 мл;
  • яйця – 2 шт.;
  • харчова сода — 1 ч. л.;
  • яблука – 2 шт.;
  • цедра половини лимона.

Спосіб приготування:

  1. Яблука очистити від шкірки та натерти на великій тертці. У яблучну масу висипати лимонну цедру, змішати компоненти.
  2. У миску до яєць додати сіль на свій смак, йогурт, збити всі інгредієнти вінчиком.
  3. Висипати в масу перемелені вівсяні пластівці, соду і замісити тісто.
  4. Викласти в тісто яблучну масу та перемішати.
  5. У сковороді розтопити вершкове масло, на середньому вогні обсмажити оладки по кілька хвилин з кожного боку.

До яблучних оладок відмінно підходить джем з ягідного варення. Також оладки смакують зі сметаною або зі згущеним молоком.

Теги:
#Рецепт #Оладки #Готуємо вдома #Яблучні оладки