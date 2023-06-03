Ситні м’ясні оладки із секретом: 15 хвилин — і страва готова

Смакота без особливої метушні

Курячі оладки — це щось середнє між биточками, курячими котлетами та звичайними оладками. Вони здивують вас легкістю приготування та неймовірним смаком.

Курячі оладки за рецептом Shuba завдяки йогурту виходять досить ситними та їх із задоволенням з’їдять на сніданок як діти, так і дорослі члени вашої родини. Вони підійдуть і для перекушування в школі або на роботі — оладки не забруднюють дитині портфель або вам сумку, відмінно вгамують голод і піднімуть настрій.

Як приготувати курячі оладки

Інгредієнти на 4 порції:

куряча грудка — 250 г;

яйце куряче, велике — 2 шт.;

цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;

борошно — 4 ст. л.;

йогурт без наповнювача – 5 ст. л.;

сіль, чорний перець, олія — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Куряче філе промийте та обсушіть паперовими рушниками. Зріжте зайвий жир та плівки. Наріжте м’ясо невеликими шматочками, складіть у чашу блендера. Додайте нарізану шматочками цибулю і подрібніть до фаршу. Змішайте в мисці борошно, яйця та йогурт до однорідності. Додати фарш та спеції до свого смаку, добре перемішати. Розігрійте олію в сковороді, ложкою викладете млинці. Смажте на повільному вогні протягом 4 хвилин, потім переверніть, накрийте кришкою та просмажте протягом 4 хвилин.

Найкраще страву подавати з молодою картоплею або запеченими овочами. Смачного!