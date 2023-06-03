"Здивуй сусідку": рецепт запеченого курячого філе, яким точно здивуйте всіх сусідів

Оригінальність при мінімальному наборі продуктів

Швидкі, прості, корисні, смачні, універсальні саме так можна описати наші улюблені страви. Куряче філе в духовці – одне з них.

Запечене за рецептом Cook філе готується із простих продуктів. У той же час страва виглядає, ніби її готував досвідчений кухар із шикарного ресторану. Якщо ви хочете здивувати сусідів, беріть продукти та починайте готувати.

Як приготувати куряче філе "Здивуй сусідку"

Інгредієнти:

грудка куряча (філе) — 500 г;

морква середня – 2 шт.;

цибуля середня — 1 шт.;

картопля середня — 2-3 шт.,

яйце – 1 шт.;

кунжут, зелень, сіль, перець мелений — на свій смак,

соняшникова олія.

Спосіб приготування:

Куряче філе гострим ножем порізати на тонкі пластини, поперчити, посолити. Очистити та нарізати: цибулю – дрібними кубиками, а моркву та картоплю – тонкими кружальцями. Цибулю з морквою обсмажити до золотистого кольору на олії. Картоплю підсушити до рум’яного кольору на сухій сковороді. Зелень нашаткувати дрібно. Яйце добре збити. Сковороду змастити олією, викласти на дно шар філе і змастити його яйцем. Зверху викласти шар картоплі, цибулі з морквою та зелені. Краї філе мають залишатися вільними. Викладати шари по черзі, кожен шар із філе обов’язково добре змащувати збитим яйцем. Верхній шар змастити яйцем і посипати кунжутом. Запікати у духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів протягом 30-40 хв. Збільшити температуру до 220 градусів та запікати ще 10 хвилин.

До речі, визначити натуральність м’яса можна ще за його покупки. Вам потрібний тільки сірник і півхвилини часу.