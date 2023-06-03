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"Здивуй сусідку": рецепт запеченого курячого філе, яким точно здивуйте всіх сусідів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Запечене куряче філе — це ситість та смакота
Запечене куряче філе — це ситість та смакота. Фото cook.net.ua

Оригінальність при мінімальному наборі продуктів

Швидкі, прості, корисні, смачні, універсальні саме так можна описати наші улюблені страви. Куряче філе в духовці – одне з них.

Запечене за рецептом Cook філе готується із простих продуктів. У той же час страва виглядає, ніби її готував досвідчений кухар із шикарного ресторану. Якщо ви хочете здивувати сусідів, беріть продукти та починайте готувати.

Як приготувати куряче філе "Здивуй сусідку"

Інгредієнти:

  • грудка куряча (філе) — 500 г;
  • морква середня – 2 шт.;
  • цибуля середня — 1 шт.;
  • картопля середня — 2-3 шт.,
  • яйце – 1 шт.;
  • кунжут, зелень, сіль, перець мелений — на свій смак,
  • соняшникова олія.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе гострим ножем порізати на тонкі пластини, поперчити, посолити.
  2. Очистити та нарізати: цибулю – дрібними кубиками, а моркву та картоплю – тонкими кружальцями.
  3. Цибулю з морквою обсмажити до золотистого кольору на олії. Картоплю підсушити до рум’яного кольору на сухій сковороді.
  4. Зелень нашаткувати дрібно.
  5. Яйце добре збити. Сковороду змастити олією, викласти на дно шар філе і змастити його яйцем.
  6. Зверху викласти шар картоплі, цибулі з морквою та зелені. Краї філе мають залишатися вільними.
  7. Викладати шари по черзі, кожен шар із філе обов’язково добре змащувати збитим яйцем.
  8. Верхній шар змастити яйцем і посипати кунжутом.
  9. Запікати у духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів протягом 30-40 хв. Збільшити температуру до 220 градусів та запікати ще 10 хвилин.

До речі, визначити натуральність м’яса можна ще за його покупки. Вам потрібний тільки сірник і півхвилини часу.

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#Рецепт #Куряче філе #Готуємо вдома