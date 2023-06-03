Бабусин рецепт найсмачнішої молодої картоплі зі сметаною

Страва зметуть за секунди зі столу

В Україні вже в самому розпалі сезон молодої картоплі. Він є дуже смачним та ситним продуктом, з якого можна приготувати різні страви.

Uaportal радить спробувати молоду картоплю зі сметаною та салом за бабусиним рецептом — саме так ми їли її в дитинстві. Завдяки цим інгредієнтам у вас вийде страва, яку ви захочете приготувати ще багато разів!

Як приготувати молоду картоплю зі сметаною та салом

Інгредієнти:

молода картопля;

сіль перець;

сало;

сметана;

кріп (за бажанням).

Спосіб приготування:

Ретельно вимийте картоплю, очистьте її від шкірки. У киплячу підсолену воду покладіть очищену картоплю. Варіть її на помірному вогні до м’якості продукту. Час приготування залежить від розміру картоплі — це зазвичай займає приблизно 15-20 хвилин; У цей час тонко наріжте сало та обсмажте його на сковороді до хрусткої скоринки. Коли звариться картопля, злийте воду. Додайте сметану, обсмажене сало, кріп, посоліть і поперчіть до смаку. Дайте картоплі трохи постояти, щоб аромати змішалися. Подавайте страву гарячою.

Молоду картоплю за цим рецептом можна їсти як самостійну страву. Воно ідеально підійде як гарнір до м’ясних, рибних або овочевих страв.