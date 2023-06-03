Змішайте три інгредієнти — і насолода готова: як із полуниці приготувати цукати
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Корисна альтернатива магазинним десертам
Цукати – це зацукровані шматочки фруктів та овочів. Вони є відмінним десертом власними силами і є чудовою добавкою до домашньої випічки.
Часто ми купуємо цю насолоду в магазинах або на ринку, не замислюючись про те, що приготувати їх удома дуже просто. До того ж за рецептом Рrostoway для полуничних цукатів потрібні лише три інгредієнти та вода.
Як приготувати цукати.
Інгредієнти:
- полуниця – 1 кг;
- цукор — 800 г;
- вода — 200 мл;
- лимонна кислота – 1/3 ч. л.
Спосіб приготування:
- Помийте полуницю, очистьте її від плодоніжок.
- У широкий емальований таз висипте цукор, додайте воду.
- Поставте на плиту. Доведіть до кипіння, додайте лимонну кислоту і чекайте, поки розчиниться цукор.
- Додайте в таз полуницю, перемішайте. Коли суміш закипить знову, проваріть 2-3 хвилини та зніміть з вогню.
- Після повного охолодження необхідно злити сироп з ягід, поставити його на вогонь, довести до кипіння і проварити кілька хвилин.
- Вилийте сироп назад у ягоди. Поставте таз на вогонь, доведіть до кипіння, проваріть кілька хвилин і охолодіть.
- Ще раз злийте сироп та повторіть процедуру.
- Дістаньте охолоджені ягоди та покладіть на плоску поверхню і просушіть, періодично перевертаючи та змінюючи поверхню. Процес може тривати кілька днів.
Цукати можна приготувати й з апельсинових кірок. Спробуйте і вам сподобається!