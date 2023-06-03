Перевірений століттями рецепт: як приготувати полтавські галушки з куркою і шампіньйонами
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Страву можна подавати до супу чи борщу
Галушки – така ж традиційна страва української кухні, як червоний борщ та сало з часником. Так історично склалося, що їх асоціюють з Полтавою, де навіть є пам’ятник цій страві.
Щоб приготувати галушки з куркою та печерицями за рецептом Uaportal, вам знадобиться не так багато інгредієнтів. Але ця проста страва підкорить ваше серце, як, за легендою, колись підкорило серце Миколи Гоголя.
Як приготувати галушки з куркою та печерицями
Інгредієнти:
- борошно — 3,5 склянки;
- печериці різані – 300 г;
- куряча грудка – 400 г;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- кефір — 0,5 л;
- яйця – 2 шт.;
- сода — 1 ч. л.;
- сметана – 180 г;
- вершкове масло – 30 г;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- У миску вилийте кефір, додайте соду, яйця та сіль, перемішайте. Невеликими порціями всипте просіяне борошно. Присипте стіл борошном, викладіть тісто і вимішайте. Тісто покладіть у миску і накрийте рушником.
- Наріжте цибулю кільцями і обсмажте. Дрібно наріжте грудку і додайте до цибулі. Печериці теж наріжте і викладіть до курки та цибулі. Додайте спеції.
- З тіста зробіть товсті ковбаски, наріжте порційними шматочками. Відваріть шматки тіста у підсоленій воді до підняття. Вийміть.
- Галушки покладіть в горщики та викладіть гриби з м’ясом зверху. Додайте вершкове масло, сметану і столову ложку води.
- Відправте галушки в розігріту до 200 ° C духовку на 20 хвилин.
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