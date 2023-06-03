Перевірений століттями рецепт: як приготувати полтавські галушки з куркою і шампіньйонами

Страву можна подавати до супу чи борщу

Галушки – така ж традиційна страва української кухні, як червоний борщ та сало з часником. Так історично склалося, що їх асоціюють з Полтавою, де навіть є пам’ятник цій страві.

Щоб приготувати галушки з куркою та печерицями за рецептом Uaportal, вам знадобиться не так багато інгредієнтів. Але ця проста страва підкорить ваше серце, як, за легендою, колись підкорило серце Миколи Гоголя.

Як приготувати галушки з куркою та печерицями

Інгредієнти:

борошно — 3,5 склянки;

печериці різані – 300 г;

куряча грудка – 400 г;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

кефір — 0,5 л;

яйця – 2 шт.;

сода — 1 ч. л.;

сметана – 180 г;

вершкове масло – 30 г;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

У миску вилийте кефір, додайте соду, яйця та сіль, перемішайте. Невеликими порціями всипте просіяне борошно. Присипте стіл борошном, викладіть тісто і вимішайте. Тісто покладіть у миску і накрийте рушником. Наріжте цибулю кільцями і обсмажте. Дрібно наріжте грудку і додайте до цибулі. Печериці теж наріжте і викладіть до курки та цибулі. Додайте спеції. З тіста зробіть товсті ковбаски, наріжте порційними шматочками. Відваріть шматки тіста у підсоленій воді до підняття. Вийміть. Галушки покладіть в горщики та викладіть гриби з м’ясом зверху. Додайте вершкове масло, сметану і столову ложку води. Відправте галушки в розігріту до 200 ° C духовку на 20 хвилин.

Ви також отримаєте насолоду від вареників по-полтавськи. Спробуйте — і ви не пошкодуєте.