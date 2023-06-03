В рази смачніше, ніж магазинне: полуничне морозиво з трьох інгредієнтів (відео)

Дуже смачне, ще й без консервантів

Літом хочеться морозива. Оскільки саме сезон ягід, рекомендуємо приготувати самотужки холодну смакоту і додати до неї полуницю. Також ми розповідали, як приготувати ягідне мохіто.

В рецепті разом із полуницею всього два продукти. Морозиво виходить смачне, солодке. Найкраще те, що ви точно будете знати, що в ласощах немає нічого шкідливого. Рецептом у своєму інстаграмі поділилась кулінарна блогерка Наталія Жук.

Інгредієнти:

250 г полуниці;

400 мл вершків із жирністю 33%;

150 г згущеного молока.

Спосіб приготування:

Обираємо форму, в якій будемо заморожувати морозиво. Викладаємо її плівкою або пергаментом. Половину полуниці ріжемо на скибочки. Викладаємо на дно форми, застеленої пергаментом. Решту полуниці блендером перетворюємо на пюре. Збиваємо вершки. В процесі тонкою цівкою вливаємо згущене молоко. Коли у нас вийшла пишна вершкова піна, викладаємо половину на шматочки полуниці. Іншу половину маси змішуємо з полуничним пюре. Викладаємо на вершковий шар. Ставимо у холодильник. Воно повинно простояти мінімум чотири години.

Морозиво за цим рецептом виходить дещо щільніше, ніж магазинне. Але дуже смачне. Також ми розповідали, як приготувати неймовірну полуницю в шоколаді.