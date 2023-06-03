Просто загорніть у лаваш рибу: цей рецепт — справжня знахідка багатьох

Хрумка скоринка і соковита начинка — неймовірно смачно!

Рибні страви вирізняються своєю корисністю. Деякі "рибні" вітаміни та мікроелементи компонента людині просто життєво необхідні.

Якщо ваш раціон бідний на морепродукти, риба в лаваші в духовці за рецептом "Цесмак" допоможе швидко це виправити. Завдяки вдалому поєднанню відразу декількох компонентів у вас вийдуть апетитні конвертики з рум’яною скоринкою та соковитим вмістом. Вони легко замінять м’ясо по-французьки на святковому столі.

Як приготувати рибу в лаваші в духовці

Інгредієнти:

філе білої риби – 600 г;

лаваш — 3 шт.;

цибуля – 1 шт.;

яйце – 2 шт.;

твердий сир – 60 г;

гірчиця — 0,5 ч. л.;

петрушка – 15 г;

помідор – 2 шт.;

сметана – 3 ст. л.;

вода – 100 мл;

оцет – 2 ст. л.;

сіль, чорний перець мелений, соняшникова олія – до смаку.

Спосіб приготування:

Цибулю очистіть, наріжте кільцями і замаринуйте в оцті та воді із сіллю та перцем на 15 хвилин. Потім подрібніть половину цибулі та зелень у блендері з яйцем, гірчицею та парою ложок рослинної олії. Соус готовий! Наріжте помідори, а рибне філе поділіть на дві-три частини. Обваляйте рибу в соусі. Наріжте лаваш на смуги, викладіть у центр кожної по кружечку помідора, зверху — рибу, ще трохи соусу і цибулі, що залишилася після маринування. Загорніть рибу в конвертик і викладіть на лист. Потім змішайте сметану з тертим сиром і щіпкою солі, змастіть лаваш зверху і випікайте 35 хвилин|мінути| при 180 градусах.

До речі, апетитний лаваш для цієї страви можна приготувати самостійно. Три інгредієнти, трохи часу – і хліб готовий.