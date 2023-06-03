Просто загорніть у лаваш рибу: цей рецепт — справжня знахідка багатьох
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Хрумка скоринка і соковита начинка — неймовірно смачно!
Рибні страви вирізняються своєю корисністю. Деякі "рибні" вітаміни та мікроелементи компонента людині просто життєво необхідні.
Якщо ваш раціон бідний на морепродукти, риба в лаваші в духовці за рецептом "Цесмак" допоможе швидко це виправити. Завдяки вдалому поєднанню відразу декількох компонентів у вас вийдуть апетитні конвертики з рум’яною скоринкою та соковитим вмістом. Вони легко замінять м’ясо по-французьки на святковому столі.
Як приготувати рибу в лаваші в духовці
Інгредієнти:
- філе білої риби – 600 г;
- лаваш — 3 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- яйце – 2 шт.;
- твердий сир – 60 г;
- гірчиця — 0,5 ч. л.;
- петрушка – 15 г;
- помідор – 2 шт.;
- сметана – 3 ст. л.;
- вода – 100 мл;
- оцет – 2 ст. л.;
- сіль, чорний перець мелений, соняшникова олія – до смаку.
Спосіб приготування:
- Цибулю очистіть, наріжте кільцями і замаринуйте в оцті та воді із сіллю та перцем на 15 хвилин. Потім подрібніть половину цибулі та зелень у блендері з яйцем, гірчицею та парою ложок рослинної олії. Соус готовий!
- Наріжте помідори, а рибне філе поділіть на дві-три частини. Обваляйте рибу в соусі.
- Наріжте лаваш на смуги, викладіть у центр кожної по кружечку помідора, зверху — рибу, ще трохи соусу і цибулі, що залишилася після маринування.
- Загорніть рибу в конвертик і викладіть на лист. Потім змішайте сметану з тертим сиром і щіпкою солі, змастіть лаваш зверху і випікайте 35 хвилин|мінути| при 180 градусах.
До речі, апетитний лаваш для цієї страви можна приготувати самостійно. Три інгредієнти, трохи часу – і хліб готовий.