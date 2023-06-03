Спокусливий десерт: рецепт американського торта "Страва диявола"

Будете готувати на всі застілля або й просто до чаю

Якщо класичний для наших широт торт "Жіноча примха" вам набрид, зверніть увагу на цей рецепт цікавого десерту. "Страва диявола" — це один із найвідоміших десертів у США, який готують уже понад сто років.

Він складається з шоколадного бісквіта та шоколадного крему. Назву торт отримав через свої темний колір і багатий смак: вважається, що він може спокусити навіть саму благочестиву людину. Рецептом ділиться "Фокус".

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 200 г;

цукор (краще коричневий, але можна і простий) — 200 г;

какао-порошок — 30 г;

сода — 1 ч. л.;

розпушувач — ⅓ ч. л.;

три яйця;

масло вершкове — 150 г;

вода тепла — 300 мл;

ванільний цукор — 5 г;

кава розчинна (або натуральна) — 1 ч. л.;

лікер (кавовий або шоколадний) — 1 ст. л.;

шоколад темний — 100 г;

вершки (33%) — 80 мл.

Спосіб приготування:

Змішуємо всі сухі інгредієнти. Просіюємо їх через сито. В окрему посудину розбийте 3 яйця, додайте чайну ложку ванільного цукру, 150 г теплого вершкового масла і 300 мл теплої води. Перемішуємо все міксером на малій швидкості, поступово додаємо суміш борошна з какао. Перемішуємо міксером до одержання рідкого однорідного тіста. Вмикаємо духовку. Додаємо у тісто лікер та ваніль. Форму для випічки змащуємо маслом. Переливаємо у неї тісто. Час приготування — приблизно 45 хвилин при 180 градусах. Перевіряємо готовність за допомогою зубочистки. Готовий корж повинен охолонути. В цей час готуємо шоколадний крем. Замочуємо у воді 15 г желатину. На водяній бані або в мікрохвильовці розігріваємо 100 г шоколаду, відставляємо вбік. У каструлю наливаємо 150 мл молока і 150 мл вершків. Додаємо дрібку солі, 40 грамів цукру, доводимо до кипіння. Жовтки відокремлюємо від білків і перемішуємо їх з цукром, що залишився (40 г). Весь час перемішуючи, поступово вливаємо в суміш закипілі вершки з молоком. Переливаємо масу у каструлю, ставимо на середній вогонь. Варимо до закипання, весь час перемішуючи. Знімаємо з вогню. Додаємо чайну ложку ванільного цукру та розтоплений желатин. Ретельно перемішуємо. Частинами вмішуємо розтоплений шоколад. Повинна вийти однорідна блискуча маса. Холодний бісквіт розрізаємо на три коржі. Змащуємо кремом, збираючи. Торт покривається розтопленим шоколадом.

Прикрасити його можна фруктами, ягодами, горіхами або збитими вершками. Він має густий, насичений шоколадний смак та неповторну текстуру. Також ми розповідали, як готувати вдома полуничне морозиво.