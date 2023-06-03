Один простий інгредієнт врятує варення: не забродить і не зацукриться
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Врахуйте ці деталі при приготуванні
На прилавках та ринках з’являються ягоди. Це означає — не за горами час заготівлі варення. Ми писали, як зварити полуничне варення з цілими ягодами.
Приготувати варення — це один зі способів зберегти на зиму сезонні ягоди та фрукти. А щоб десерт добре зберігався, потрібно вже при приготуванні чітко дотримуватися рецепта та пропорцій. Про всі деталі розповідає FoodOboz.
Нерідко буває, що варення, закатане на зиму, починає бродити та цукритися. Є декілька причин цьому. Серед них:
- порушення технологій приготування;
- додавання великої кількості цукру;
- неправильне зберігання;
- використання неякісних кришок.
Щоб уникнути цього, досвідчені кулінари додають у варення лимонну кислоту. Це роблять за 5-10 хвилин до закінчення приготування десерту.
Інгредієнти:
- полуниця – 1 кг
- цукор – 1,2 кг
- лимонна кислота – 1-2 г
Спосіб приготування:
- Ягоди очищаємо, миємо, просушуємо. Перекладаємо їх у велику миску і поступово додаємо цукор. Залишаємо ягоди у такому вигляді на 4-8 годин.
- Потім всю конструкцію ставимо на повільний вогонь. Помішуємо дерев'яною ложкою. У процесі варіння варення завжди з'являється піна. Її необхідно обов'язково знімати.
- Наприкінці варіння додаємо лимонну кислоту. Перемішуємо.
Готове варення розливаємо у стерилізовані банки. Закриваємо кришками за технологією.