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Один простий інгредієнт врятує варення: не забродить і не зацукриться

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Це варто знати, якщо варите варення
Це варто знати, якщо варите варення. Фото Гола Правда

Врахуйте ці деталі при приготуванні

На прилавках та ринках з’являються ягоди. Це означає — не за горами час заготівлі варення. Ми писали, як зварити полуничне варення з цілими ягодами.

Приготувати варення — це один зі способів зберегти на зиму сезонні ягоди та фрукти. А щоб десерт добре зберігався, потрібно вже при приготуванні чітко дотримуватися рецепта та пропорцій. Про всі деталі розповідає FoodOboz.

Нерідко буває, що варення, закатане на зиму, починає бродити та цукритися. Є декілька причин цьому. Серед них:

  • порушення технологій приготування;
  • додавання великої кількості цукру;
  • неправильне зберігання;
  • використання неякісних кришок.

Щоб уникнути цього, досвідчені кулінари додають у варення лимонну кислоту. Це роблять за 5-10 хвилин до закінчення приготування десерту.

Інгредієнти:

  • полуниця – 1 кг
  • цукор – 1,2 кг
  • лимонна кислота – 1-2 г

Спосіб приготування:

  1. Ягоди очищаємо, миємо, просушуємо. Перекладаємо їх у велику миску і поступово додаємо цукор. Залишаємо ягоди у такому вигляді на 4-8 годин.
  2. Потім всю конструкцію ставимо на повільний вогонь. Помішуємо дерев'яною ложкою. У процесі варіння варення завжди з'являється піна. Її необхідно обов'язково знімати.
  3. Наприкінці варіння додаємо лимонну кислоту. Перемішуємо.

Готове варення розливаємо у стерилізовані банки. Закриваємо кришками за технологією.

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#Рецепт #Варення #Лимонна кислота