Один простий інгредієнт врятує варення: не забродить і не зацукриться

Врахуйте ці деталі при приготуванні

На прилавках та ринках з’являються ягоди. Це означає — не за горами час заготівлі варення. Ми писали, як зварити полуничне варення з цілими ягодами.

Приготувати варення — це один зі способів зберегти на зиму сезонні ягоди та фрукти. А щоб десерт добре зберігався, потрібно вже при приготуванні чітко дотримуватися рецепта та пропорцій. Про всі деталі розповідає FoodOboz.

Нерідко буває, що варення, закатане на зиму, починає бродити та цукритися. Є декілька причин цьому. Серед них:

порушення технологій приготування;

додавання великої кількості цукру;

неправильне зберігання;

використання неякісних кришок.

Щоб уникнути цього, досвідчені кулінари додають у варення лимонну кислоту. Це роблять за 5-10 хвилин до закінчення приготування десерту.

Інгредієнти:

полуниця – 1 кг

цукор – 1,2 кг

лимонна кислота – 1-2 г

Спосіб приготування:

Ягоди очищаємо, миємо, просушуємо. Перекладаємо їх у велику миску і поступово додаємо цукор. Залишаємо ягоди у такому вигляді на 4-8 годин. Потім всю конструкцію ставимо на повільний вогонь. Помішуємо дерев'яною ложкою. У процесі варіння варення завжди з'являється піна. Її необхідно обов'язково знімати. Наприкінці варіння додаємо лимонну кислоту. Перемішуємо.

Готове варення розливаємо у стерилізовані банки. Закриваємо кришками за технологією.