Солодкий ранок: такого омлету ви ще не куштували

Омлет не повинен обов’язково бути солоним

Якщо ви вже готували смачні картопляники та не знаєте, чим ще урізноманітнити своє ранкове меню, зверніть увагу на цей рецепт шоколадного омлету.

Учені рекомендують починати ранок з білково-жирового сніданку. Ідеальне його втілення — це омлет. Але це не означає, що сніданок не можна зробити солодким. Meta.ua розповідає, як.

Інгредієнти:

2 яйця

банан

3 чайних ложки цукру

столова ложка какао

50 мл молока

вершкове масло для смаження

цукрова пудра

Спосіб приготування:

В окремій мисці змішуємо какао з холодним молоком. Потім розбиваємо туди яйця і додаємо до них цукор. Вимішуємо до однорідності. Банан чистимо та ріжемо кружальцями. Розігріваємо сковороду з олією. Половину яєчної суміші виливаємо на пательню та чекаємо, поки омлет схопиться. Умовно розділіть омлет на три частини та викладіть на одну кружальця банана. Обсмажуємо ще впродовж кількох хвилин, після чого згортаємо омлет у рулет. Так звільниться частина сковороди — виливаємо туди решту яєчної суміші. Таким чином продовжуємо робити з омлету рулет. Особливо добре підсмажуємо на шві.

Такий десерт подаємо з цукровою пудрою. Також смачно його полити домашнім згущеним молоком.