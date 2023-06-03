Сніданок за лічені хвилини: швидкі ліниві вареники з маком
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Мак надає тісту неймовірного присмаку
Ми розповідали, як готувати закарпатську солодку страву — гомбовці. Тепер ділимось рецептом неймовірних лінивих вареників з маком.
Ліниві вареники прості в приготуванні. А ще можна додавати продукти та експериментувати — щоразу це буде нова страва. Разом з Shuba.life ділимось рецептом з сиром та маком.
Інгредієнти:
- Сир кисломолочний — 200 г
- Сіль — 2 г
- Цукор — 2 ст. л.
- Борошно пшеничне — 2 ст. л.
- Жовтки курячі — 1 шт.
- Мак — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Через сито або блендером перетираємо кисломолочний сир до ніжної консистенції. Він повинен стати однорідною пастою.
- В такому стані змішуємо його з цукром, сіллю та жовтком. Додаємо просіяне борошно та мак, перемішуємо до однорідності.
- Змочуючи руки у воді, формуємо невеликі кульки. Паралельно ставимо на вогонь каструлю з ледь підсоленою водою.
- Кладемо вареники в киплячу воду. Від моменту, коли ліниві вареники спливуть, проварюємо їх 3 хвилини й дістаємо шумівкою.
Ця страва просто неймовірна. Ще й ідеальна до сніданку — адже тісто можна заготувати наперед, а перед вживанням відварити. Полийте їх домашнім згущеним молоком — буде фантастично смачно.