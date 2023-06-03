Сніданок за лічені хвилини: швидкі ліниві вареники з маком

Мак надає тісту неймовірного присмаку

Ми розповідали, як готувати закарпатську солодку страву — гомбовці. Тепер ділимось рецептом неймовірних лінивих вареників з маком.

Ліниві вареники прості в приготуванні. А ще можна додавати продукти та експериментувати — щоразу це буде нова страва. Разом з Shuba.life ділимось рецептом з сиром та маком.

Інгредієнти:

Сир кисломолочний — 200 г

Сіль — 2 г

Цукор — 2 ст. л.

Борошно пшеничне — 2 ст. л.

Жовтки курячі — 1 шт.

Мак — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Через сито або блендером перетираємо кисломолочний сир до ніжної консистенції. Він повинен стати однорідною пастою. В такому стані змішуємо його з цукром, сіллю та жовтком. Додаємо просіяне борошно та мак, перемішуємо до однорідності. Змочуючи руки у воді, формуємо невеликі кульки. Паралельно ставимо на вогонь каструлю з ледь підсоленою водою. Кладемо вареники в киплячу воду. Від моменту, коли ліниві вареники спливуть, проварюємо їх 3 хвилини й дістаємо шумівкою.

Ця страва просто неймовірна. Ще й ідеальна до сніданку — адже тісто можна заготувати наперед, а перед вживанням відварити. Полийте їх домашнім згущеним молоком — буде фантастично смачно.