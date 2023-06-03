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Сніданок за лічені хвилини: швидкі ліниві вареники з маком

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Будете готувати постійно
Будете готувати постійно. Фото shutterstock.com

Мак надає тісту неймовірного присмаку

Ми розповідали, як готувати закарпатську солодку страву — гомбовці. Тепер ділимось рецептом неймовірних лінивих вареників з маком.

Ліниві вареники прості в приготуванні. А ще можна додавати продукти та експериментувати — щоразу це буде нова страва. Разом з Shuba.life ділимось рецептом з сиром та маком.

Інгредієнти:

  • Сир кисломолочний — 200 г
  • Сіль — 2 г
  • Цукор — 2 ст. л.
  • Борошно пшеничне — 2 ст. л.
  • Жовтки курячі — 1 шт.
  • Мак — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Через сито або блендером перетираємо кисломолочний сир до ніжної консистенції. Він повинен стати однорідною пастою.
  2. В такому стані змішуємо його з цукром, сіллю та жовтком. Додаємо просіяне борошно та мак, перемішуємо до однорідності.
  3. Змочуючи руки у воді, формуємо невеликі кульки. Паралельно ставимо на вогонь каструлю з ледь підсоленою водою.
  4. Кладемо вареники в киплячу воду. Від моменту, коли ліниві вареники спливуть, проварюємо їх 3 хвилини й дістаємо шумівкою.

Ця страва просто неймовірна. Ще й ідеальна до сніданку — адже тісто можна заготувати наперед, а перед вживанням відварити. Полийте їх домашнім згущеним молоком — буде фантастично смачно.

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#Рецепт #Сніданок #Ліниві вареники