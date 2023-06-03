Замість котлет і шашлику: найкраще м’ясо в духовці

Неймовірно смачний рецепт для будь-якого виду м’яса

Основна страва на застілля — завжди складно. Ділимось перевіреним варіантом. Якщо ви вже готували смачні котлети з секретом, зверніть увагу на цей рецепт відбивних у духовці.

Вони виходять неймовірно смачними. Як їх готувати, розповіли на порталі "Скарбничка рецептів".

Інгредієнти:

м’ясо – 3 шматки;

цибуля – 1 шт;

картопля відварена – 2 шт;

помідор – 1 шт;

сметана або майонез – 4 ст.л;

сир – 100 г;

сіль, перець, зелень, спеції;

гірчиця – 2 ч.л;

часник – 2 зубчики.

Спосіб приготування:

М’ясо добре відбиваємо. Солимо, перчимо, додаємо улюблені спеціями і залишаємо маринуватися. Відварюємо у мундирах картоплю. Цибулю ріжемо кільцями, помідор — тонкими кружечками. На деко, застелене пергаментом, викладаємо кружальця цибулі, на них кладемо відбивні. М’ясо змащуємо гірчицею. Зверху викладаємо колечка помідорів. Змащуємо помідори подрібненим часником, солимо за смаком і перчимо. Картоплю тремо на середній тертці, посипаємо помідори. Картопляний шар змащуємо сметаною або майонезом. Ставимо запікатися на 180 градусів. Час приготування — близько 40 хвилин. В кінці посипаємо тертим сиром і повертаємо в духовку ще на 5 хвилин.

Ця страва ідеальна, коли потрібен перевірений порційний рецепт для святкування. Також ми розповідали про рецепт смачної турецької страви "Хасан-Паша".