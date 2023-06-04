Хіт полуничного сезону: рецепт пишних та корисних сирників із полуничним соусом
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Ця смакота ще й малокалорійна
Хочете побалувати своїх рідних найсмачнішим десертом на сніданок? Приготуйте ароматні та апетитні сирники, які сподобаються і дітям, і дорослим.
Такі пишні сирники з полуничним соусом за рецептом Shuba ідеально підходять для солодкого сніданку. Це простий у приготуванні та смачний десерт. Смажені, а потім запечені в духовці, такі сирники виходять пишними та менш калорійними.
Як приготувати пишні сирники з полуничним соусом
Інгредієнти на 6 порцій:
- сир кисломолочний — 400 г;
- яйця — 1 шт.;
- борошно пшеничне — 50 г;
- манна крупа — 20 г;
- цукор — 50 г;
- цукор ванільний — 10 г;
- масло вершкове — 80 г;
- сметана — 100 г.
- Для соусу:
- полуниця – 300 г;
- масло вершкове — 50 г;
- цукор — 60 г.
Спосіб приготування:
- У миску покладіть сир, яйце, цукор, ванільний цукор і збийте блендером до однорідності. Додайте борошно, манну крупу і замісіть тісто.
- На посипаній мукою поверхні скотіть з тіста ковбаску і наріжте її шматочками шириною 2 см. Сформуйте круглі коржики.
- Розігрійте сковороду з маслом і обсмажте сирники з двох сторін, по 2 хвилини з кожної. Потім викладіть сирники на деко, застелене пергаментом. Запікайте 10 хвилин в розігрітій до 180°C духовці.
- Для соусу полуницю мийте і поріжте на шматочки. У сотейнику розтопіть олію, додайте шматочки полуниці та цукру. Готуйте на середньому вогні 5-7 хвилин, постійно помішуючи. Потім дайте охолонути та подавайте з полуничним соусом та сметаною.
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