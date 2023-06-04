Хіт полуничного сезону: рецепт пишних та корисних сирників із полуничним соусом

Ця смакота ще й малокалорійна

Хочете побалувати своїх рідних найсмачнішим десертом на сніданок? Приготуйте ароматні та апетитні сирники, які сподобаються і дітям, і дорослим.

Такі пишні сирники з полуничним соусом за рецептом Shuba ідеально підходять для солодкого сніданку. Це простий у приготуванні та смачний десерт. Смажені, а потім запечені в духовці, такі сирники виходять пишними та менш калорійними.

Як приготувати пишні сирники з полуничним соусом

Інгредієнти на 6 порцій:

сир кисломолочний — 400 г;

яйця — 1 шт.;

борошно пшеничне — 50 г;

манна крупа — 20 г;

цукор — 50 г;

цукор ванільний — 10 г;

масло вершкове — 80 г;

сметана — 100 г.

Для соусу:

полуниця – 300 г;

масло вершкове — 50 г;

цукор — 60 г.

Спосіб приготування:

У миску покладіть сир, яйце, цукор, ванільний цукор і збийте блендером до однорідності. Додайте борошно, манну крупу і замісіть тісто. На посипаній мукою поверхні скотіть з тіста ковбаску і наріжте її шматочками шириною 2 см. Сформуйте круглі коржики. Розігрійте сковороду з маслом і обсмажте сирники з двох сторін, по 2 хвилини з кожної. Потім викладіть сирники на деко, застелене пергаментом. Запікайте 10 хвилин в розігрітій до 180°C духовці. Для соусу полуницю мийте і поріжте на шматочки. У сотейнику розтопіть олію, додайте шматочки полуниці та цукру. Готуйте на середньому вогні 5-7 хвилин, постійно помішуючи. Потім дайте охолонути та подавайте з полуничним соусом та сметаною.

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