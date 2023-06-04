За півгодини приготуєте, за хвилину з’їсте: рецепт гарячих бутербродів із простих інгредієнтів

Гарячі бутеброди ідеальні як закуска та як самостійна страва

Мабуть, неможливо знайти людину, яка не любила б гарячі бутерброди. Така страва – це чудовий сніданок, ідеальне рішення для вечері та просто паличка-виручалочка, якщо на порозі несподівано з’явилися гості.

Гарячі бутерброди з омлетом, сиром та шинкою за рецептом Shuba – це смачна, тягуча і проста у приготуванні закуска, яка також ідеально підходить як самостійна страва на сніданок, обід чи вечерю. Все, що вам потрібно зробити — це приготувати начинку з яєць, сиру та шинки, нафарширувати нею багет і запекти. Через півгодини ви подасте до столу оригінальну та смачну закуску, яку потрібно їсти лише гарячою.

Як приготувати гарячі бутерброди з омлетом, шинкою та сиром

Інгредієнти на 2 порції:

французький багет — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

молоко — 20 мл;

масло вершкове — 60 г;

сир твердий — 40 г;

шинка — 160 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Яйця збийте із сіллю, перцем і молоком до однорідної маси. Нагрійте сковороду, змастіть маслом і вилийте в неї яєчну суміш. Смажте з одного боку, щоб омлет прихопився і вимкніть вогонь. Сир та шинку наріжте соломкою. Омлет перекладіть на дошку і наріжте неширокими смужками. Багет розріжте уздовж навпіл, але не до кінця. Розкрийте його як книгу і вийміть частину м’якішу. Змастіть усередині вершковим маслом. На нижню частину багета викладіть шматочки сиру, зверху покладіть омлет, але в нього шинку. Накрийте другою половиною багета і загорніть його у фольгу. Запікайте 10 хвилин|мінути| при 180°C.

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