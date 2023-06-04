За півгодини приготуєте, за хвилину з’їсте: рецепт гарячих бутербродів із простих інгредієнтів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Гарячі бутеброди ідеальні як закуска та як самостійна страва
Мабуть, неможливо знайти людину, яка не любила б гарячі бутерброди. Така страва – це чудовий сніданок, ідеальне рішення для вечері та просто паличка-виручалочка, якщо на порозі несподівано з’явилися гості.
Гарячі бутерброди з омлетом, сиром та шинкою за рецептом Shuba – це смачна, тягуча і проста у приготуванні закуска, яка також ідеально підходить як самостійна страва на сніданок, обід чи вечерю. Все, що вам потрібно зробити — це приготувати начинку з яєць, сиру та шинки, нафарширувати нею багет і запекти. Через півгодини ви подасте до столу оригінальну та смачну закуску, яку потрібно їсти лише гарячою.
Як приготувати гарячі бутерброди з омлетом, шинкою та сиром
Інгредієнти на 2 порції:
- французький багет — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- молоко — 20 мл;
- масло вершкове — 60 г;
- сир твердий — 40 г;
- шинка — 160 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Яйця збийте із сіллю, перцем і молоком до однорідної маси. Нагрійте сковороду, змастіть маслом і вилийте в неї яєчну суміш. Смажте з одного боку, щоб омлет прихопився і вимкніть вогонь.
- Сир та шинку наріжте соломкою. Омлет перекладіть на дошку і наріжте неширокими смужками.
- Багет розріжте уздовж навпіл, але не до кінця. Розкрийте його як книгу і вийміть частину м’якішу. Змастіть усередині вершковим маслом.
- На нижню частину багета викладіть шматочки сиру, зверху покладіть омлет, але в нього шинку. Накрийте другою половиною багета і загорніть його у фольгу. Запікайте 10 хвилин|мінути| при 180°C.
Раніше ми розповідали, як нарізають хліб пекарі. Ці хитрощі полегшать вам життя.