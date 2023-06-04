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Супервечеря за 20 хвилин: як приготувати оладки з печінки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Печінкові оладки — страва, яка сподобається всім
Печінкові оладки — страва, яка сподобається всім. Фото jisty.com.ua

Швидка та ситна вечеря – реальність

Якщо ви хочете спробувати щось нове, дивовижне і водночас просте у приготуванні, оладки з печінки – чудовий варіант. Така страва — незрівнянний вибір для ситної та смачної вечері.

Саме оладки печінки ми разом з Uaportal сьогодні і приготуємо. Така страва не тільки насичує організм корисними речовинами, але й має неповторний смак.

Як приготувати оладки з печінки.

Інгредієнти:

  • 350 г свинячої чи яловичої печінки;
  • 60 г свинячого шпику;
  • 0,5 склянки кускуса (або рису);
  • 1 яйце;
  • 1 цибулина;
  • 2 зубчики часнику;
  • 1 ст. л. меленої паприки;
  • 1 ст. л. меленого пажитника;
  • перець, сіль та цукор за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Пропустіть промиту печінку, шпик, часник та цибулину через дрібну сітку м’ясорубки.
  2. Залийте кускус окропом і залиште на кілька хвилин або використовуйте готовий м’який рис. Додайте його до фаршу.
  3. Додайте в яєчну суміш сіль, перець, щіпку цукру і добре перемішайте.
  4. Обсмажте оладки на сковороді. Для цікавішого смаку страви можна це зробити в гірчичному маслі. Смачного.

"Телеграф" вже розповідав, як правильно чистити курячу печінку. З цими лайфхаками ваша страва буде вдвічі смачнішою.

Теги:
#Рецепт #Печінка #Вечеря #Оладки #Готуємо вдома