Супервечеря за 20 хвилин: як приготувати оладки з печінки
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Швидка та ситна вечеря – реальність
Якщо ви хочете спробувати щось нове, дивовижне і водночас просте у приготуванні, оладки з печінки – чудовий варіант. Така страва — незрівнянний вибір для ситної та смачної вечері.
Саме оладки печінки ми разом з Uaportal сьогодні і приготуємо. Така страва не тільки насичує організм корисними речовинами, але й має неповторний смак.
Як приготувати оладки з печінки.
Інгредієнти:
- 350 г свинячої чи яловичої печінки;
- 60 г свинячого шпику;
- 0,5 склянки кускуса (або рису);
- 1 яйце;
- 1 цибулина;
- 2 зубчики часнику;
- 1 ст. л. меленої паприки;
- 1 ст. л. меленого пажитника;
- перець, сіль та цукор за смаком.
Спосіб приготування:
- Пропустіть промиту печінку, шпик, часник та цибулину через дрібну сітку м’ясорубки.
- Залийте кускус окропом і залиште на кілька хвилин або використовуйте готовий м’який рис. Додайте його до фаршу.
- Додайте в яєчну суміш сіль, перець, щіпку цукру і добре перемішайте.
- Обсмажте оладки на сковороді. Для цікавішого смаку страви можна це зробити в гірчичному маслі. Смачного.
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