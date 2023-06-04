Супервечеря за 20 хвилин: як приготувати оладки з печінки

Швидка та ситна вечеря – реальність

Якщо ви хочете спробувати щось нове, дивовижне і водночас просте у приготуванні, оладки з печінки – чудовий варіант. Така страва — незрівнянний вибір для ситної та смачної вечері.

Саме оладки печінки ми разом з Uaportal сьогодні і приготуємо. Така страва не тільки насичує організм корисними речовинами, але й має неповторний смак.

Як приготувати оладки з печінки.

Інгредієнти:

350 г свинячої чи яловичої печінки;

60 г свинячого шпику;

0,5 склянки кускуса (або рису);

1 яйце;

1 цибулина;

2 зубчики часнику;

1 ст. л. меленої паприки;

1 ст. л. меленого пажитника;

перець, сіль та цукор за смаком.

Спосіб приготування:

Пропустіть промиту печінку, шпик, часник та цибулину через дрібну сітку м’ясорубки. Залийте кускус окропом і залиште на кілька хвилин або використовуйте готовий м’який рис. Додайте його до фаршу. Додайте в яєчну суміш сіль, перець, щіпку цукру і добре перемішайте. Обсмажте оладки на сковороді. Для цікавішого смаку страви можна це зробити в гірчичному маслі. Смачного.

"Телеграф" вже розповідав, як правильно чистити курячу печінку. З цими лайфхаками ваша страва буде вдвічі смачнішою.