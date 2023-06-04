Заливний пиріг з цибулею та яйцями за цим рецептом ви не встигатимете подавати на стіл
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Випічка, яка завжди виручить
Якщо ви любите випічку з м’ясною або овочевою начинкою, вам обов’язково сподобається ця страва. Вона підійде на всі випадки життя.
Заливний пиріг з цибулею та яйцями за рецептом "Смач" — це неймовірно ніжна і смачна випічка. На її приготування ви витратите мінімум часу, сил та інгредієнтів, а в результаті отримаєте неймовірну страву!
Як приготувати пиріг з цибулею і яйцями
Інгредієнти:
- курячі яйця – 4 шт.;
- класичний майонез – 1 ст. л.;
- кухонна сіль — ½ ч. л.;
- пшеничне борошно — 7 ст. л.;
- харчова сода — ½ ч. л.;
- нежирна сметана – 200 мл
Для начинки:
- зварені круто яйця — 6 шт.;
- пір’я цибуля – 1 пучок;
- сіль.
Спосіб приготування:
- Для тіста збийте яйця із майонезом. Помішуючи, додайте в масу сіль та сметану. Також додайте харчову соду та сіль, збийте ще 5 хвилин. У вас має вийти маса рідкої консистенції. Прикрийте ємність із тестом целофановою плівкою та залиште на 25 хвилин.
- Для начинки наріжте пір’я цибулі та яйця, посоліть, перемішайте. Заздалегідь підготовлене деко змастіть олією, вилийте половину тіста. На основу викладіть начинку і залийте масою, що залишилася.
- Надішліть пиріг у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.
А щоб випічка не черствіла, слід туди додати один інгредієнт. Насолоджуйтесь випічкою довго!