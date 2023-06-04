Заливний пиріг з цибулею та яйцями за цим рецептом ви не встигатимете подавати на стіл

Випічка, яка завжди виручить

Якщо ви любите випічку з м’ясною або овочевою начинкою, вам обов’язково сподобається ця страва. Вона підійде на всі випадки життя.

Заливний пиріг з цибулею та яйцями за рецептом "Смач" — це неймовірно ніжна і смачна випічка. На її приготування ви витратите мінімум часу, сил та інгредієнтів, а в результаті отримаєте неймовірну страву!

Як приготувати пиріг з цибулею і яйцями

Інгредієнти:

курячі яйця – 4 шт.;

класичний майонез – 1 ст. л.;

кухонна сіль — ½ ч. л.;

пшеничне борошно — 7 ст. л.;

харчова сода — ½ ч. л.;

нежирна сметана – 200 мл

Для начинки:

зварені круто яйця — 6 шт.;

пір’я цибуля – 1 пучок;

сіль.

Спосіб приготування:

Для тіста збийте яйця із майонезом. Помішуючи, додайте в масу сіль та сметану. Також додайте харчову соду та сіль, збийте ще 5 хвилин. У вас має вийти маса рідкої консистенції. Прикрийте ємність із тестом целофановою плівкою та залиште на 25 хвилин. Для начинки наріжте пір’я цибулі та яйця, посоліть, перемішайте. Заздалегідь підготовлене деко змастіть олією, вилийте половину тіста. На основу викладіть начинку і залийте масою, що залишилася. Надішліть пиріг у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.

А щоб випічка не черствіла, слід туди додати один інгредієнт. Насолоджуйтесь випічкою довго!