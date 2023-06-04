Ви робите це неправильно: в яке молоко слід засипати манну крупу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Розвінчуємо популярний міф
Манна каша — улюблена молочна страва як дітей, так і дорослих. Але консистенція каші для багатьох залишається суттєвою проблемою і навіть причиною не варити її часто. Також ми розповідали, як смачно зварити перловку.
Навіть у досвідчених кулінарів манка може бути з грудочками. Але каша завжди буде ідеальною, якщо знати кілька простих хитрощів. Про них розповіли "На ПЕНСІЇ".
Для традиційного рецепта манної каші знадобиться:
- 1 літр молока
- 5-6 стол. ложок манки
- 1-1,5 ч. ложки цукру
- 0,5 ч. ложки солі
Спосіб приготування:
- В каструлю наливаємо молоко та ставимо на середній вогонь. Як тільки молоко буде доходити до кипіння, слід почати тоненькою цівкою всипати манну крупу, постійно перемішуючи вміст каструлі.
- Додаємо крупу не всю відразу, а частинами. Тоді вона не збиратиметься в грудки. Помішуємо манну кашу впродовж 4-5 хвилин до однорідності.
Каша готова. Але є простіший спосіб. Для цього манку засипають не у гаряче молоко, а в холодне. Лише після цього ставлять каструлю на повільний вогонь і періодично помішують. Манка, розмішана в холодному молоці, не згорнеться в грудочки, а текстура каші одразу буде гладкою та однорідною.
Тому на запитання – в яке молоко краще всипати манку – є відповідь. Традиційно засипають в гаряче, але для певності можна класти й в холодне. Також ми розповідали, як правильно розбивати яйця.