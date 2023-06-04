Ви робите це неправильно: в яке молоко слід засипати манну крупу

Розвінчуємо популярний міф

Манна каша — улюблена молочна страва як дітей, так і дорослих. Але консистенція каші для багатьох залишається суттєвою проблемою і навіть причиною не варити її часто. Також ми розповідали, як смачно зварити перловку.

Навіть у досвідчених кулінарів манка може бути з грудочками. Але каша завжди буде ідеальною, якщо знати кілька простих хитрощів. Про них розповіли "На ПЕНСІЇ".

Для традиційного рецепта манної каші знадобиться:

1 літр молока

5-6 стол. ложок манки

1-1,5 ч. ложки цукру

0,5 ч. ложки солі

Спосіб приготування:

В каструлю наливаємо молоко та ставимо на середній вогонь. Як тільки молоко буде доходити до кипіння, слід почати тоненькою цівкою всипати манну крупу, постійно перемішуючи вміст каструлі. Додаємо крупу не всю відразу, а частинами. Тоді вона не збиратиметься в грудки. Помішуємо манну кашу впродовж 4-5 хвилин до однорідності.

Каша готова. Але є простіший спосіб. Для цього манку засипають не у гаряче молоко, а в холодне. Лише після цього ставлять каструлю на повільний вогонь і періодично помішують. Манка, розмішана в холодному молоці, не згорнеться в грудочки, а текстура каші одразу буде гладкою та однорідною.

Тому на запитання – в яке молоко краще всипати манку – є відповідь. Традиційно засипають в гаряче, але для певності можна класти й в холодне. Також ми розповідали, як правильно розбивати яйця.