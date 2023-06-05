Рецепт швидких сирних бубликів, від яких неможливо відмовитись
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Прості у приготуванні бублики з цікавою формою та апетитним зовнішнім виглядом
Випічка з сиром — це не завжди солодкі пироги, слойки або булочки. З цим кисломолочним продуктом можна приготувати смачні бублики.
Сирними бубликами за рецептом Prostoway можна поснідати або смачно перекусити на роботі. Готуються вони досить швидко — вам не доведеться годинами чекати, доки зійде тісто. Достатньо його швидко замісити і спекти смакоти. За всієї простоти приготування випічка виходить настільки смачною, що близькі будуть просити їх ще й ще.
Як приготувати сирні бублики
Інгредієнти:
- яйце — 1 шт;
- домашній сир – 200 г;
- твердий сир – 100 г;
- сіль перець;
- борошно — 80 г;
- розпушувач — ½ ч.л.;
- кріп — за смаком.
Спосіб приготування:
- Домашній сир потрібно змішати із тертим сиром.
- У масу необхідно додати яйце, просіяне борошно з розпушувачем і подрібнену зелень, посолити і поперчити.
- З тіста потрібно сформувати бублики і викласти їх на лист з пергаментом, змастити яйцем і за бажанням посипати сушеними травами і кунжутом.
- Випікати сирні бублики необхідно за температури 180 градусів протягом 20 хвилин.
Подавати такі сирні бублики краще гарячими. Приготуйте улюблений напій та насолоджуйтесь!