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Рецепт швидких сирних бубликів, від яких неможливо відмовитись

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Сирні бублики, від яких неможливо відмовитися
Сирні бублики, від яких неможливо відмовитися. Фото znaj.ua

Прості у приготуванні бублики з цікавою формою та апетитним зовнішнім виглядом

Випічка з сиром — це не завжди солодкі пироги, слойки або булочки. З цим кисломолочним продуктом можна приготувати смачні бублики.

Сирними бубликами за рецептом Prostoway можна поснідати або смачно перекусити на роботі. Готуються вони досить швидко — вам не доведеться годинами чекати, доки зійде тісто. Достатньо його швидко замісити і спекти смакоти. За всієї простоти приготування випічка виходить настільки смачною, що близькі будуть просити їх ще й ще.

Як приготувати сирні бублики

Інгредієнти:

  • яйце — 1 шт;
  • домашній сир – 200 г;
  • твердий сир – 100 г;
  • сіль перець;
  • борошно — 80 г;
  • розпушувач — ½ ч.л.;
  • кріп — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Домашній сир потрібно змішати із тертим сиром.
  2. У масу необхідно додати яйце, просіяне борошно з розпушувачем і подрібнену зелень, посолити і поперчити.
  3. З тіста потрібно сформувати бублики і викласти їх на лист з пергаментом, змастити яйцем і за бажанням посипати сушеними травами і кунжутом.
  4. Випікати сирні бублики необхідно за температури 180 градусів протягом 20 хвилин.

Подавати такі сирні бублики краще гарячими. Приготуйте улюблений напій та насолоджуйтесь!

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