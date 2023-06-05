Не встигнете оком моргнути – і страва зникне з тарілок: секретний рецепт яєць у духовці, про який ви не знали
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Незвичайне приготування класичної яєчні
Яєчня — найпростіший і ситний сніданок. На її приготування ви витратите хвилини, а наситити страву може до обіду.
Яйця можна готувати по-різному і один з таких способів — запекти в кабачках із сиром та кропом за рецептом Shuba. У цю прекрасну для сніданку або перекушування страву можна додати улюблені інгредієнти, щоб яєчня була ще смачнішою.
Як приготувати яйця, запечені в кабачках із сиром
Інгредієнти на 4 порції:
- яйця курячі — 4 шт.;
- кабачки — 1 шт.;
- часник, зубчики – 1 шт.;
- олія соняшникова рафінована — 2 ст. л.;
- кріп — 10 г;
- твердий сир — 50 г;
- сіль, перець чорний мелений — за смаком.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Форму для запікання змастіть 1 столовою ложкою олії.
- Кабачок добре помийте і розріжте поперек на 4 частини довжиною приблизно 5-7 см. З кожної частини кабачка дістаньте серединку, але залиште трохи "дна", сформувавши формочки для випікання. Половину м’якоті дрібно наріжте. Інша половина не потрібна. Отримані форми з кабачків поставте у форму для запікання.
- Кріп помийте і дрібно наріжте. Часник очистіть та пропустіть через прес.
- У глибокій мисці змішайте м’якоть кабачка, часник, приблизно половину кропу та 1 столову ложку олії. Посоліть і поперчіть до смаку і перемішайте все.
- Викладіть у форми з кабачків начинкою приблизно до половини і поставте запікатися в духовку на 10-15 хвилин. Потім дістаньте. У кожну форму з кабачка вбийте по яйцю (стежте, щоб жовток залишився цілим) і посипте сиром тертим. Поверніть форму у духовку на 20-25 хвилин.
- Далі дістаньте з духовки та приправте кропом. Подавайте та насолоджуйтесь.
Подавайте яєчню зі свіжоприготовленим домашнім хлібом. Смачного!