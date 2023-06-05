М’ясний "хліб" на всі випадки життя: рецепт, який не змусить вас стояти день біля плити
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Відмінна альтернатива ковбасі
Ви і ваша сім’я дуже любите бутерброди з ковбасою, але склад продуктів іноді лякає? У такому разі ми маємо надійну та смачну альтернативу магазинній ковбасі – м’ясний хліб!
Ця традиційна страва Німеччини, США та Австрії готується дуже просто. Якщо ви дотримуватиметеся рецепту від "Школи життя", то у вас вийде смачне та соковите частування.
Як приготувати м’ясний хліб
Інгредієнти:
- будь-який фарш – 800 р.;
- печериці – 400 р.;
- цибуля – 250 р.;
- морква – 150 р;
- рис – 200 р. у сирому вигляді;
- яйця – 4 шт.;
- панірувальні сухарі – 80 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- універсальна приправа – 1 год.
- сушений часник – 1 ч. л.;
- чорний перець, соняшникова олія – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Печериці нарізати дрібними кубиками та обсмажити до випаровування рідини. Додати порізану кубиками моркву і готувати ще 2-3 хвилини.
- Додати цибулю, обсмажити близько 3 хвилин до м’якості. Прибрати від вогню та охолодити до кімнатної температури.
- Охолоджену суміш потрібно відправити у фарш і додати відварений рис.
- Додати яйця, панірувальні сухарі, сушений часник, будь-яку приправу до смаку, сіль, перець і ретельно перемішати.
- Форму злегка змастити олією і щільно викласти фарш. Відправити в розігріту до 190 градусів духовку на 45-50 хвилин у режимі верх-низ.
- Після запікання дати охолонути, вийняти з форми і нарізати.
Використовувати такий хлібець можна як основну страву до будь-якого гарніру, на бутербродах або як самостійну нарізку. Смачного!