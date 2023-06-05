М’ясний "хліб" на всі випадки життя: рецепт, який не змусить вас стояти день біля плити

Відмінна альтернатива ковбасі

Ви і ваша сім’я дуже любите бутерброди з ковбасою, але склад продуктів іноді лякає? У такому разі ми маємо надійну та смачну альтернативу магазинній ковбасі – м’ясний хліб!

Ця традиційна страва Німеччини, США та Австрії готується дуже просто. Якщо ви дотримуватиметеся рецепту від "Школи життя", то у вас вийде смачне та соковите частування.

Як приготувати м’ясний хліб

Інгредієнти:

будь-який фарш – 800 р.;

печериці – 400 р.;

цибуля – 250 р.;

морква – 150 р;

рис – 200 р. у сирому вигляді;

яйця – 4 шт.;

панірувальні сухарі – 80 г;

сіль — 1 ч. л.;

універсальна приправа – 1 год.

сушений часник – 1 ч. л.;

чорний перець, соняшникова олія – на свій смак.

Спосіб приготування:

Печериці нарізати дрібними кубиками та обсмажити до випаровування рідини. Додати порізану кубиками моркву і готувати ще 2-3 хвилини. Додати цибулю, обсмажити близько 3 хвилин до м’якості. Прибрати від вогню та охолодити до кімнатної температури. Охолоджену суміш потрібно відправити у фарш і додати відварений рис. Додати яйця, панірувальні сухарі, сушений часник, будь-яку приправу до смаку, сіль, перець і ретельно перемішати. Форму злегка змастити олією і щільно викласти фарш. Відправити в розігріту до 190 градусів духовку на 45-50 хвилин у режимі верх-низ. Після запікання дати охолонути, вийняти з форми і нарізати.

Використовувати такий хлібець можна як основну страву до будь-якого гарніру, на бутербродах або як самостійну нарізку. Смачного!