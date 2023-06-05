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М’ясний "хліб" на всі випадки життя: рецепт, який не змусить вас стояти день біля плити

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Соковита закуска — м’ясний хліб
Соковита закуска — м’ясний хліб. Фото tutkatamka.com.ua

Відмінна альтернатива ковбасі

Ви і ваша сім’я дуже любите бутерброди з ковбасою, але склад продуктів іноді лякає? У такому разі ми маємо надійну та смачну альтернативу магазинній ковбасі – м’ясний хліб!

Ця традиційна страва Німеччини, США та Австрії готується дуже просто. Якщо ви дотримуватиметеся рецепту від "Школи життя", то у вас вийде смачне та соковите частування.

Як приготувати м’ясний хліб

Інгредієнти:

  • будь-який фарш – 800 р.;
  • печериці – 400 р.;
  • цибуля – 250 р.;
  • морква – 150 р;
  • рис – 200 р. у сирому вигляді;
  • яйця – 4 шт.;
  • панірувальні сухарі – 80 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • універсальна приправа – 1 год.
  • сушений часник – 1 ч. л.;
  • чорний перець, соняшникова олія – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Печериці нарізати дрібними кубиками та обсмажити до випаровування рідини. Додати порізану кубиками моркву і готувати ще 2-3 хвилини.
  2. Додати цибулю, обсмажити близько 3 хвилин до м’якості. Прибрати від вогню та охолодити до кімнатної температури.
  3. Охолоджену суміш потрібно відправити у фарш і додати відварений рис.
  4. Додати яйця, панірувальні сухарі, сушений часник, будь-яку приправу до смаку, сіль, перець і ретельно перемішати.
  5. Форму злегка змастити олією і щільно викласти фарш. Відправити в розігріту до 190 градусів духовку на 45-50 хвилин у режимі верх-низ.
  6. Після запікання дати охолонути, вийняти з форми і нарізати.

Використовувати такий хлібець можна як основну страву до будь-якого гарніру, на бутербродах або як самостійну нарізку. Смачного!

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#Рецепт #Закуска #Готуємо вдома #М'ясний хліб