Про делікатес забудете: кабачкову ікру за цим рецептом їстимете ложками
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Сезон кабачків без цієї страви не вважається відкритим
Кабачкова ікра — це універсальна і неймовірно корисна закуска, яка відрізняється не лише своїм смаком та ароматом, але й користю на організм. Приготувавши страву, ви ж не тільки задовольните гастрономічне задоволення своїм рідним, а й подбаєте про їхнє здоров’я!
Рецепт цієї закуски від Shuba надзвичайно простий, до її складу входять абсолютно доступні інгредієнти. Така ікра добре зберігається в холодильнику та стане доповненням практично до всього.
Як приготувати кабачкову ікру
Інгредієнти на 7 порцій:
- кабачки — 2 кг;
- помідори — 1 кг;
- перець болгарський жовтий – 200 г;
- цибуля ріпчаста — 300 г;
- часник — 100 г;
- перець червоний гострий – 1 шт.;
- лимон — 1 шт.;
- оливкова олія — 300 г;
- сіль, перець запашний мелений — за смаком.
Спосіб приготування:
- Помідори ошпарюємо окропом і знімаємо шкірку. Забираємо насіння і ріжемо кубиками.
- Кабачки миємо і теж ріжемо кубиками.
- Цибулю і часник шаткуємо скибочками. Гострий перець очищаємо від насіння і теж ріжемо скибочками.
- Солодкий перець обпалюємо на вогні та чистимо від шкірки. Потім розрізаємо і видаляємо насіння та плодоніжки. Нарізаємо м’якоть кубиками.
- Цибулю, часник та гострий перець обсмажуємо в оливковій олії на повільному вогні 15 хвилин, помішуючи, до появи ознак карамелізації.
- Додаємо в цибулю з часником кубики кабачків, помідорів та болгарського перцю. Гасимо і через 10 хвилин додаємо сік лимона, тушкуємо ще 5 хвилин, солимо і перчимо до смаку.
- Готуємо на дуже слабкому кипінні 20 хвилин. Додаємо оливкову олію та вимикаємо вогонь. Солимо і перчимо на смак.
До речі, з перших овочів можна приготувати приголомшливу запіканку. Ви здивуєтеся, як із підручних продуктів можна легко приготувати неймовірну страву.