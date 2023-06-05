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Про делікатес забудете: кабачкову ікру за цим рецептом їстимете ложками

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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З цією стравою ви не згадаєте навіть про червону ікру
З цією стравою ви не згадаєте навіть про червону ікру. Фото shuba.life

Сезон кабачків без цієї страви не вважається відкритим

Кабачкова ікра — це універсальна і неймовірно корисна закуска, яка відрізняється не лише своїм смаком та ароматом, але й користю на організм. Приготувавши страву, ви ж не тільки задовольните гастрономічне задоволення своїм рідним, а й подбаєте про їхнє здоров’я!

Рецепт цієї закуски від Shuba надзвичайно простий, до її складу входять абсолютно доступні інгредієнти. Така ікра добре зберігається в холодильнику та стане доповненням практично до всього.

Як приготувати кабачкову ікру

Інгредієнти на 7 порцій:

  • кабачки — 2 кг;
  • помідори — 1 кг;
  • перець болгарський жовтий – 200 г;
  • цибуля ріпчаста — 300 г;
  • часник — 100 г;
  • перець червоний гострий – 1 шт.;
  • лимон — 1 шт.;
  • оливкова олія — 300 г;
  • сіль, перець запашний мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Помідори ошпарюємо окропом і знімаємо шкірку. Забираємо насіння і ріжемо кубиками.
  2. Кабачки миємо і теж ріжемо кубиками.
  3. Цибулю і часник шаткуємо скибочками. Гострий перець очищаємо від насіння і теж ріжемо скибочками.
  4. Солодкий перець обпалюємо на вогні та чистимо від шкірки. Потім розрізаємо і видаляємо насіння та плодоніжки. Нарізаємо м’якоть кубиками.
  5. Цибулю, часник та гострий перець обсмажуємо в оливковій олії на повільному вогні 15 хвилин, помішуючи, до появи ознак карамелізації.
  6. Додаємо в цибулю з часником кубики кабачків, помідорів та болгарського перцю. Гасимо і через 10 хвилин додаємо сік лимона, тушкуємо ще 5 хвилин, солимо і перчимо до смаку.
  7. Готуємо на дуже слабкому кипінні 20 хвилин. Додаємо оливкову олію та вимикаємо вогонь. Солимо і перчимо на смак.

До речі, з перших овочів можна приготувати приголомшливу запіканку. Ви здивуєтеся, як із підручних продуктів можна легко приготувати неймовірну страву.

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#Рецепт #Готуємо вдома #Кабачкова ікра