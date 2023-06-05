Про делікатес забудете: кабачкову ікру за цим рецептом їстимете ложками

Сезон кабачків без цієї страви не вважається відкритим

Кабачкова ікра — це універсальна і неймовірно корисна закуска, яка відрізняється не лише своїм смаком та ароматом, але й користю на організм. Приготувавши страву, ви ж не тільки задовольните гастрономічне задоволення своїм рідним, а й подбаєте про їхнє здоров’я!

Рецепт цієї закуски від Shuba надзвичайно простий, до її складу входять абсолютно доступні інгредієнти. Така ікра добре зберігається в холодильнику та стане доповненням практично до всього.

Як приготувати кабачкову ікру

Інгредієнти на 7 порцій:

кабачки — 2 кг;

помідори — 1 кг;

перець болгарський жовтий – 200 г;

цибуля ріпчаста — 300 г;

часник — 100 г;

перець червоний гострий – 1 шт.;

лимон — 1 шт.;

оливкова олія — 300 г;

сіль, перець запашний мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

Помідори ошпарюємо окропом і знімаємо шкірку. Забираємо насіння і ріжемо кубиками. Кабачки миємо і теж ріжемо кубиками. Цибулю і часник шаткуємо скибочками. Гострий перець очищаємо від насіння і теж ріжемо скибочками. Солодкий перець обпалюємо на вогні та чистимо від шкірки. Потім розрізаємо і видаляємо насіння та плодоніжки. Нарізаємо м’якоть кубиками. Цибулю, часник та гострий перець обсмажуємо в оливковій олії на повільному вогні 15 хвилин, помішуючи, до появи ознак карамелізації. Додаємо в цибулю з часником кубики кабачків, помідорів та болгарського перцю. Гасимо і через 10 хвилин додаємо сік лимона, тушкуємо ще 5 хвилин, солимо і перчимо до смаку. Готуємо на дуже слабкому кипінні 20 хвилин. Додаємо оливкову олію та вимикаємо вогонь. Солимо і перчимо на смак.

До речі, з перших овочів можна приготувати приголомшливу запіканку. Ви здивуєтеся, як із підручних продуктів можна легко приготувати неймовірну страву.