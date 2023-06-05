Ідеальний сніданок для дітей: швидка піца-яєчня на сковороді
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Навіть найбільші вередуни будуть у захваті
Для багатьох дорослих найбільша проблема зранку — нагодувати малечу. Не всі діти зранку радо приймають до організму білки, жири та вуглеводи. Якщо ви вже готували смачні оладки з м’яса, зверніть увагу на цей рецепт піци-яєчні. Вона елементарно готується і не вимагає особливих навичок.
Від цієї страви дитина точно не відмовиться. Рецептом поділились на Shuba.Life.
Інгредієнти:
- Хліб білий, скибочка — 2 шт.
- Сосиски — 1 шт.
- Яйця курячі — 2 шт.
- Сир твердий — 50 г
- Оливкова олія — 1 ст. л.
- Сіль — до смаку
Спосіб приготування:
- Обрізаємо скоринки з хліба. Нарізаємо його та сосиску дрібними кубиками.
- Розігріваємо на сковороді оливкову олію. Викладаємо туди хліб і сосиску. Смажимо до золотавого кольору.
- Збиваємо яйця в мисці. Додаємо сіль і дрібно натертий сир.
- Вливаємо в сковорідку до хліба із сосискою яйця. Накриваємо кришкою. Зменшуємо вогонь і смажимо ще 5 хвилин.
Страва виходить дуже смачною. Можна, за бажнням дитини, додати ще сиру, зелені, або будь-якого соусу на вибір. Також ми розповідали, як готувати ніжні кабачкові шайби під сирною шапкою.