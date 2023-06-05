Ідеальний сніданок для дітей: швидка піца-яєчня на сковороді

Навіть найбільші вередуни будуть у захваті

Для багатьох дорослих найбільша проблема зранку — нагодувати малечу. Не всі діти зранку радо приймають до організму білки, жири та вуглеводи. Якщо ви вже готували смачні оладки з м’яса, зверніть увагу на цей рецепт піци-яєчні. Вона елементарно готується і не вимагає особливих навичок.

Від цієї страви дитина точно не відмовиться. Рецептом поділились на Shuba.Life.

Інгредієнти:

Хліб білий, скибочка — 2 шт.

Сосиски — 1 шт.

Яйця курячі — 2 шт.

Сир твердий — 50 г

Оливкова олія — 1 ст. л.

Сіль — до смаку

Спосіб приготування:

Обрізаємо скоринки з хліба. Нарізаємо його та сосиску дрібними кубиками. Розігріваємо на сковороді оливкову олію. Викладаємо туди хліб і сосиску. Смажимо до золотавого кольору. Збиваємо яйця в мисці. Додаємо сіль і дрібно натертий сир. Вливаємо в сковорідку до хліба із сосискою яйця. Накриваємо кришкою. Зменшуємо вогонь і смажимо ще 5 хвилин.

Страва виходить дуже смачною. Можна, за бажнням дитини, додати ще сиру, зелені, або будь-якого соусу на вибір. Також ми розповідали, як готувати ніжні кабачкові шайби під сирною шапкою.