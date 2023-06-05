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Ідеальний сніданок для дітей: швидка піца-яєчня на сковороді

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Дуже смачний та поживний сніданок
Дуже смачний та поживний сніданок. Фото shuba.life

Навіть найбільші вередуни будуть у захваті

Для багатьох дорослих найбільша проблема зранку — нагодувати малечу. Не всі діти зранку радо приймають до організму білки, жири та вуглеводи. Якщо ви вже готували смачні оладки з м’яса, зверніть увагу на цей рецепт піци-яєчні. Вона елементарно готується і не вимагає особливих навичок.

Від цієї страви дитина точно не відмовиться. Рецептом поділились на Shuba.Life.

Інгредієнти:

  • Хліб білий, скибочка — 2 шт.
  • Сосиски — 1 шт.
  • Яйця курячі — 2 шт.
  • Сир твердий — 50 г
  • Оливкова олія — 1 ст. л.
  • Сіль — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Обрізаємо скоринки з хліба. Нарізаємо його та сосиску дрібними кубиками.
  2. Розігріваємо на сковороді оливкову олію. Викладаємо туди хліб і сосиску. Смажимо до золотавого кольору.
  3. Збиваємо яйця в мисці. Додаємо сіль і дрібно натертий сир.
  4. Вливаємо в сковорідку до хліба із сосискою яйця. Накриваємо кришкою. Зменшуємо вогонь і смажимо ще 5 хвилин.

Страва виходить дуже смачною. Можна, за бажнням дитини, додати ще сиру, зелені, або будь-якого соусу на вибір. Також ми розповідали, як готувати ніжні кабачкові шайби під сирною шапкою.

Теги:
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