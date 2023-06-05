Як нагодувати сім’ю півкіло картоплі: рецепт хрустких пиріжків
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Шикарний результат із домашніх продуктів
Улюблене картопляне пюре – приватний гість на наших столах. А коли страва набридає, з неї можна приготувати чудові пиріжки.
У такої смакоти за "Бабусиними рецептами" — найніжніша структура та неймовірний смак. А начинку ви можете міняти на свій розсуд — наприклад, використовувати суміш цибулі та яйця або фаршу.
Як приготувати картопляні пиріжки
Інгредієнти:
- картопля – 500 г;
- вода – 1 літр;
- кефір – 200 мл;
- яйце – 1 шт.;
- сіль — ½ ч. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- сир – 100 г;
- борошно — 200 г;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.
Спосіб приготування:
- Картоплю потрібно очистити та відварити у воді. Картоплю розім’яти до пюре і посолити.
- Для приготування тіста в мисці з кефіром слід змішати яйце, сіль та соду. Подрібнити сир на тертці та додати в кефір, змішати з борошном. Замісити тісто спершу лопаткою, потім руками та залишити під плівкою на 10 хвилин.
- Нарізати цибулю півкільцями та обсмажити в маслі до золотистого кольору, викласти в картоплю і перемішати.
- Тісто розділити на 12 рівних частин, сформувати коржики та викласти в них начинку, заліпити пиріжок.
- Викласти їх на сковороду з гарячою олією, обсмажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
Якщо у вас залишилося пюре, можна з нього приготувати дві копійчані страви. На їхній смак ніхто не здогадається, що там у складі.