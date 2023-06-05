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Як нагодувати сім’ю півкіло картоплі: рецепт хрустких пиріжків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Пиріжки з картоплею без біганини по кухні Новина оновлена 05 червня 2023, 09:39
Пиріжки з картоплею без біганини по кухні. Фото babusyni-retsepty

Шикарний результат із домашніх продуктів

Улюблене картопляне пюре – приватний гість на наших столах. А коли страва набридає, з неї можна приготувати чудові пиріжки.

У такої смакоти за "Бабусиними рецептами" — найніжніша структура та неймовірний смак. А начинку ви можете міняти на свій розсуд — наприклад, використовувати суміш цибулі та яйця або фаршу.

Як приготувати картопляні пиріжки

Інгредієнти:

  • картопля – 500 г;
  • вода – 1 літр;
  • кефір – 200 мл;
  • яйце – 1 шт.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • сир – 100 г;
  • борошно — 200 г;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю потрібно очистити та відварити у воді. Картоплю розім’яти до пюре і посолити.
  2. Для приготування тіста в мисці з кефіром слід змішати яйце, сіль та соду. Подрібнити сир на тертці та додати в кефір, змішати з борошном. Замісити тісто спершу лопаткою, потім руками та залишити під плівкою на 10 хвилин.
  3. Нарізати цибулю півкільцями та обсмажити в маслі до золотистого кольору, викласти в картоплю і перемішати.
  4. Тісто розділити на 12 рівних частин, сформувати коржики та викласти в них начинку, заліпити пиріжок.
  5. Викласти їх на сковороду з гарячою олією, обсмажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Якщо у вас залишилося пюре, можна з нього приготувати дві копійчані страви. На їхній смак ніхто не здогадається, що там у складі.

Теги:
#Рецепт #Пиріжки #Готуємо вдома