Зберігатиметься довгий час: рецепт маринованої редиски

Займіть близьких на деякий час — приготуйте їм цю страву і нехай вони хрумтять

Свіжість і хрускіт можна додати до страв за допомогою швидкого маринованого редису. Цей простий і смачний спосіб приготування редису можна використовувати як закуску або додавати в будь-які салати, сендвічі, бургери і тако.

За рецептом Uaportal ви можете варіювати спеції та додавати свої улюблені трави для різноманітності смаку. Маринований редис зберігається в холодильнику до двох тижнів, тому ви завжди матимете під рукою цей чудовий інгредієнт.

Як приготувати мариновану редис

Інгредієнти:

450 грамів редиски;

1 склянка оцту (білого чи яблучного);

1/2 склянки води;

2 столові ложки цукру;

1 ч. л. солі;

1/4 ч. л. гірчичного насіння;

1/4 ч. л. чорного перцю;

1/4 ч. л. коріандру;

2 подрібнені зубчики часнику;

кілька гілочок свіжого кропу чи іншої трави за бажанням.

Спосіб приготування:

Відріжте верхівки та коріння редиски та добре промийте його під холодною водою. Наріжте редиску на тонкі скибочки або півкола і перекладіть їх у чисту скляну банку або контейнер з кришкою. У невеликій каструлі змішайте оцет, воду, цукор, сіль, гірчичне насіння, чорний перець, коріандр та часник. Ретельно помішуйте, поки цукор та сіль повністю не розчиняться, доведіть суміш до кипіння на середньому вогні. Зніміть каструлю з вогню та обережно залийте гарячим маринадом редьки в банці. Додайте свіжий кріп чи іншу траву за бажанням. Закрийте банку кришкою і залиште охолонути до кімнатної температури. Поставте банку з маринованою редискою в холодильник на кілька годин або на ніч, щоб редиска добре просочилась маринадом. Можна споживати мариновану редиску вже через годину після приготування або залишити її на більш довгий час для більш насиченого смаку.

Подавайте мариновану редиску з улюбленою основною стравою. Смачного.