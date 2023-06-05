Оригінальний салат-конструктор 2 в 1: простий рецепт закуски та намазки для бутербродів
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Найпростіший салат
Салати з крабовими паличками традиційно у нас складають значну частину святкових рецептів. Розповідаємо про один із найпростіших. Краса цієї закуски в тому, що вона може бути як салатом, так і смачною намазкою на хліб.
Це дуже смачна варіація традиційного крабового салату. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".
Інгредієнти:
- Крабові палички – 200 г
- Майонез – 5 ст. л.
- Часник – 3 зубчика
- Огірок – 2 шт.
- Яйця – 3 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Оцет, сіль, цукор, перець – для маринаду цибулі
- Мексиканська суміш (спаржева квасоля, морква, кукурудза, солодкий перець, зелений горошок) – 200 г.
- Сир твердий – 150 г.
- Зелень (кріп, петрушка) – 1 пучок
Спосіб приготування:
- В чашу блендера засипаємо порізані крабові палички, часник та зелень. Трохи подрібнюємо (не до однорідної маси). Частинами додаємо майонез. Збиваємо все до консистенції сметани.
- Додаємо сіль та перець до смаку. Перемішуємо і відправляємо в холодильник трохи охолонути. Намазка готова.
- Нарізаємо цибулю та маринуємо її. Додаємо оцет, сіль, цукор, перець, окріп – і маринуємо 15 хв.
- Для салату ріжемо огірки. На крупну тертку тремо сир. Додаємо мексиканську суміш та готову мариновану цибулю. Натираємо варені яйця.
- Заливаємо це все 4-5 ложками заправки до салату. Решту можна використати як намазку на бутерброди.
Заправки-намазки можна сміливо робити одразу подвійну порцію — не прогадаєте. Також ми ділились рецептом смачних бутербродів з копченою скумбрією.