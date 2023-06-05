Оригінальний салат-конструктор 2 в 1: простий рецепт закуски та намазки для бутербродів

Найпростіший салат

Салати з крабовими паличками традиційно у нас складають значну частину святкових рецептів. Розповідаємо про один із найпростіших. Краса цієї закуски в тому, що вона може бути як салатом, так і смачною намазкою на хліб.

Це дуже смачна варіація традиційного крабового салату. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

Крабові палички – 200 г

Майонез – 5 ст. л.

Часник – 3 зубчика

Огірок – 2 шт.

Яйця – 3 шт.

Цибуля – 1 шт.

Оцет, сіль, цукор, перець – для маринаду цибулі

Мексиканська суміш (спаржева квасоля, морква, кукурудза, солодкий перець, зелений горошок) – 200 г.

Сир твердий – 150 г.

Зелень (кріп, петрушка) – 1 пучок

Спосіб приготування:

В чашу блендера засипаємо порізані крабові палички, часник та зелень. Трохи подрібнюємо (не до однорідної маси). Частинами додаємо майонез. Збиваємо все до консистенції сметани. Додаємо сіль та перець до смаку. Перемішуємо і відправляємо в холодильник трохи охолонути. Намазка готова. Нарізаємо цибулю та маринуємо її. Додаємо оцет, сіль, цукор, перець, окріп – і маринуємо 15 хв. Для салату ріжемо огірки. На крупну тертку тремо сир. Додаємо мексиканську суміш та готову мариновану цибулю. Натираємо варені яйця. Заливаємо це все 4-5 ложками заправки до салату. Решту можна використати як намазку на бутерброди.

Заправки-намазки можна сміливо робити одразу подвійну порцію — не прогадаєте. Також ми ділились рецептом смачних бутербродів з копченою скумбрією.