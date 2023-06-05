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Оригінальний салат-конструктор 2 в 1: простий рецепт закуски та намазки для бутербродів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Потрібно всього кілька простих продуктів
Потрібно всього кілька простих продуктів. Фото ТСН

Найпростіший салат

Салати з крабовими паличками традиційно у нас складають значну частину святкових рецептів. Розповідаємо про один із найпростіших. Краса цієї закуски в тому, що вона може бути як салатом, так і смачною намазкою на хліб.

Це дуже смачна варіація традиційного крабового салату. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

  • Крабові палички – 200 г
  • Майонез – 5 ст. л.
  • Часник – 3 зубчика
  • Огірок – 2 шт.
  • Яйця – 3 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Оцет, сіль, цукор, перець – для маринаду цибулі
  • Мексиканська суміш (спаржева квасоля, морква, кукурудза, солодкий перець, зелений горошок) – 200 г.
  • Сир твердий – 150 г.
  • Зелень (кріп, петрушка) – 1 пучок

Спосіб приготування:

  1. В чашу блендера засипаємо порізані крабові палички, часник та зелень. Трохи подрібнюємо (не до однорідної маси). Частинами додаємо майонез. Збиваємо все до консистенції сметани.
  2. Додаємо сіль та перець до смаку. Перемішуємо і відправляємо в холодильник трохи охолонути. Намазка готова.
  3. Нарізаємо цибулю та маринуємо її. Додаємо оцет, сіль, цукор, перець, окріп – і маринуємо 15 хв.
  4. Для салату ріжемо огірки. На крупну тертку тремо сир. Додаємо мексиканську суміш та готову мариновану цибулю. Натираємо варені яйця.
  5. Заливаємо це все 4-5 ложками заправки до салату. Решту можна використати як намазку на бутерброди.

Заправки-намазки можна сміливо робити одразу подвійну порцію — не прогадаєте. Також ми ділились рецептом смачних бутербродів з копченою скумбрією.

Теги:
#Рецепт #Салат #Крабові палички #Святковий стіл #намазка