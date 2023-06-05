Тане в роті: елементарний рецепт ніжного полуничного желе
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Ви будете в захваті від цього десерту
Десерти зі свіжої полуниці — це найкраща частина ягідного сезону. Якщо ви вже готували цілі ягоди в шоколаді, зверніть увагу на цей рецепт простого в міру солодкого желе.
Він ще й готується дуже просто. А ще його можна приготувати, використавши заморожену полуницю замість свіжої — теж буде дуже смачно. Десерт має ніжну текстуру й вишуканий смак.
Інгредієнти:
- сметана — 600 г
- полуниця — 400 г
- кисломолочний сир — 300 г
- цукор, ванільний цукор — до смаку
- желатин — 20 г
- молоко — 5-6 столових ложок
Спосіб приготування:
- По 10 г желатину розкладаємо у дві склянки. Заливаємо одну частину молоком, іншу — таким же об’ємом води. Поки желатин набухає, займаємось масою.
- Змішуємо сир зі сметаною. Додаємо цукор та ванільний цукор. Усе збиваємо блендером до однорідності.
- Набухлий желатин (частина, залита молоком) гріємо, щоб розчинився, але не доводимо до кипіння. Вводимо гарячий желатин у сметанну масу, знову пробиваємо блендером.
- Розливаємо по формах, склянка тощо. Ставимо в холодильник.
- За годину полуницю збиваємо з цукром. Другу частину желатину теж підігріваємо, вводимо у полуничну масу.
- Розливаємо по формах зверху на сметанний шар. Після застигання другого шару можна прикрасити желе тертим шоколадом, зеленню, ягодами тощо.
Цей десерт дуже легко готується. А ще його можна зробити з запасом і ласувати кілька днів. Також ми розповідали, як готувати полуничний вафельний торт.