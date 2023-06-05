Тане в роті: елементарний рецепт ніжного полуничного желе

Ви будете в захваті від цього десерту

Десерти зі свіжої полуниці — це найкраща частина ягідного сезону. Якщо ви вже готували цілі ягоди в шоколаді, зверніть увагу на цей рецепт простого в міру солодкого желе.

Він ще й готується дуже просто. А ще його можна приготувати, використавши заморожену полуницю замість свіжої — теж буде дуже смачно. Десерт має ніжну текстуру й вишуканий смак.

Інгредієнти:

сметана — 600 г

полуниця — 400 г

кисломолочний сир — 300 г

цукор, ванільний цукор — до смаку

желатин — 20 г

молоко — 5-6 столових ложок

Спосіб приготування:

По 10 г желатину розкладаємо у дві склянки. Заливаємо одну частину молоком, іншу — таким же об’ємом води. Поки желатин набухає, займаємось масою. Змішуємо сир зі сметаною. Додаємо цукор та ванільний цукор. Усе збиваємо блендером до однорідності. Набухлий желатин (частина, залита молоком) гріємо, щоб розчинився, але не доводимо до кипіння. Вводимо гарячий желатин у сметанну масу, знову пробиваємо блендером. Розливаємо по формах, склянка тощо. Ставимо в холодильник. За годину полуницю збиваємо з цукром. Другу частину желатину теж підігріваємо, вводимо у полуничну масу. Розливаємо по формах зверху на сметанний шар. Після застигання другого шару можна прикрасити желе тертим шоколадом, зеленню, ягодами тощо.

Цей десерт дуже легко готується. А ще його можна зробити з запасом і ласувати кілька днів. Також ми розповідали, як готувати полуничний вафельний торт.