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Цей м’ясний пиріг не затримається на вашому столі: рецепт найсмачнішого та найшвидшого сніданку

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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М’ясний пиріг з лаваша – це не лише смачно, а й швидко
М’ясний пиріг з лаваша – це не лише смачно, а й швидко. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Такий пиріг не залишить нікого байдужим

Пиріг – це завжди смачно та ситно, а цей пиріг із м’ясом – це ще й дуже просто. Ми підібрали для вас простий рецепт пирога, але легко стане прикрасою будь-якого столу.

Рецепт "Школи життя" настільки простий, що з ним упорається навіть дитина – для такого пирога не потрібно возитися з тістом. Усього кілька рухів – і через 20 хвилин ви вже насолоджуєтеся смачною випічкою.

Як приготувати м’ясний пиріг з лаваша.

Інгредієнти:

  • лаваш тонкий;
  • м’ясо будь-яке або фарш – 400 г;
  • морква – 1 шт.;
  • цибуля ріпчаста;
  • зелень – на свій смак;
  • кефір – 1.5 склянки
  • яйце – 1 шт.;
  • сир твердий – 200 г

Спосіб приготування:

  1. Перекручуємо м’ясо на м’ясорубці та обсмажуємо. Моркву натираємо на великій тертці. Цибулю ріжемо кубиками. Обсмажуємо цибулю з морквою на олії на сковороді. Даємо охолонути.
  2. Охолоджений фарш змішуємо із зеленню, тертим сиром та обсмаженою цибулею з морквою. Солимо, перчимо до смаку.
  3. Беремо форму для випічки, викладаємо лаваш по всій поверхні в хрест-навхрест на борту форми.
  4. Половину фаршу викладаємо на лаваш.
  5. Кефір розмішуємо із яйцем. Рвемо лаваш на частини, занурюємо у кефір. Шматочки лаваша змочені в кефірі мені та викладаємо зім’ятими на фарш.
  6. Зверху, на зім’яті шматочки лаваша, викладаємо фарш, що залишився, потім накриваємо все це цілими лавашами.
  7. Змащуємо пиріг, що залишився, кефіром і кладемо кілька шматочків вершкового масла.
  8. Відправляємо пиріг до духовки на 15-20 хвилин, випікаємо при температурі 200 градусів.

М’ясний пиріг із лаваша готовий. Приготуйте улюблену каву та насолоджуйтесь!

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