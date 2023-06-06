Цей м’ясний пиріг не затримається на вашому столі: рецепт найсмачнішого та найшвидшого сніданку

Такий пиріг не залишить нікого байдужим

Пиріг – це завжди смачно та ситно, а цей пиріг із м’ясом – це ще й дуже просто. Ми підібрали для вас простий рецепт пирога, але легко стане прикрасою будь-якого столу.

Рецепт "Школи життя" настільки простий, що з ним упорається навіть дитина – для такого пирога не потрібно возитися з тістом. Усього кілька рухів – і через 20 хвилин ви вже насолоджуєтеся смачною випічкою.

Як приготувати м’ясний пиріг з лаваша.

Інгредієнти:

лаваш тонкий;

м’ясо будь-яке або фарш – 400 г;

морква – 1 шт.;

цибуля ріпчаста;

зелень – на свій смак;

кефір – 1.5 склянки

яйце – 1 шт.;

сир твердий – 200 г

Спосіб приготування:

Перекручуємо м’ясо на м’ясорубці та обсмажуємо. Моркву натираємо на великій тертці. Цибулю ріжемо кубиками. Обсмажуємо цибулю з морквою на олії на сковороді. Даємо охолонути. Охолоджений фарш змішуємо із зеленню, тертим сиром та обсмаженою цибулею з морквою. Солимо, перчимо до смаку. Беремо форму для випічки, викладаємо лаваш по всій поверхні в хрест-навхрест на борту форми. Половину фаршу викладаємо на лаваш. Кефір розмішуємо із яйцем. Рвемо лаваш на частини, занурюємо у кефір. Шматочки лаваша змочені в кефірі мені та викладаємо зім’ятими на фарш. Зверху, на зім’яті шматочки лаваша, викладаємо фарш, що залишився, потім накриваємо все це цілими лавашами. Змащуємо пиріг, що залишився, кефіром і кладемо кілька шматочків вершкового масла. Відправляємо пиріг до духовки на 15-20 хвилин, випікаємо при температурі 200 градусів.

М’ясний пиріг із лаваша готовий. Приготуйте улюблену каву та насолоджуйтесь!