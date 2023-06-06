Цей м’ясний пиріг не затримається на вашому столі: рецепт найсмачнішого та найшвидшого сніданку
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Такий пиріг не залишить нікого байдужим
Пиріг – це завжди смачно та ситно, а цей пиріг із м’ясом – це ще й дуже просто. Ми підібрали для вас простий рецепт пирога, але легко стане прикрасою будь-якого столу.
Рецепт "Школи життя" настільки простий, що з ним упорається навіть дитина – для такого пирога не потрібно возитися з тістом. Усього кілька рухів – і через 20 хвилин ви вже насолоджуєтеся смачною випічкою.
Як приготувати м’ясний пиріг з лаваша.
Інгредієнти:
- лаваш тонкий;
- м’ясо будь-яке або фарш – 400 г;
- морква – 1 шт.;
- цибуля ріпчаста;
- зелень – на свій смак;
- кефір – 1.5 склянки
- яйце – 1 шт.;
- сир твердий – 200 г
Спосіб приготування:
- Перекручуємо м’ясо на м’ясорубці та обсмажуємо. Моркву натираємо на великій тертці. Цибулю ріжемо кубиками. Обсмажуємо цибулю з морквою на олії на сковороді. Даємо охолонути.
- Охолоджений фарш змішуємо із зеленню, тертим сиром та обсмаженою цибулею з морквою. Солимо, перчимо до смаку.
- Беремо форму для випічки, викладаємо лаваш по всій поверхні в хрест-навхрест на борту форми.
- Половину фаршу викладаємо на лаваш.
- Кефір розмішуємо із яйцем. Рвемо лаваш на частини, занурюємо у кефір. Шматочки лаваша змочені в кефірі мені та викладаємо зім’ятими на фарш.
- Зверху, на зім’яті шматочки лаваша, викладаємо фарш, що залишився, потім накриваємо все це цілими лавашами.
- Змащуємо пиріг, що залишився, кефіром і кладемо кілька шматочків вершкового масла.
- Відправляємо пиріг до духовки на 15-20 хвилин, випікаємо при температурі 200 градусів.
М’ясний пиріг із лаваша готовий. Приготуйте улюблену каву та насолоджуйтесь!