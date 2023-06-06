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Посуньтеся, інші закуски: рецепт по-грузинськи гострої страви

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Апетитна закуска з помідорів та моркви по-грузинськи
Апетитна закуска з помідорів та моркви по-грузинськи

Десять хвилин — і страва готова

Сьогодні ми поділимося рецептом страви, яка точно стане фаворитом будь-якого столу. Така проста грузинська закуска з помідорів та моркви вразить усіх наповал.

Гостра закуска з помідорів та моркви по-грузинськи за рецептом Shuba – легке та швидке доповнення до будь-якого м’яса. Її навіть не потрібно готувати — тільки залишити в холодильнику, щоб змішалися смаки інгредієнтів. Завдяки цьому овочі не втрачають колір і залишаються хрусткими – ідеально для спекотних літніх днів.

Як приготувати закуску з помідорів та моркви по-грузинськи

Інгредієнти на 4 порції:

  • томати — 1 кг;
  • перець болгарський червоний – 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • часник, зубчики — 5 шт.;
  • кінза, пучок — 1 шт.;
  • сіль — до свого смаку;
  • приправа "Хмелі-сунелі" — 10 г.

Спосіб приготування:

  1. Овочі та зелень промийте та обсушіть. Перець очистьте від серцевини та наріжте шматочками. Помідори розріжте на 4 частини та покладіть у миску. Часник та моркву почистьте.
  2. Перець та часник подрібніть у блендері. Моркву натріть на тертці корейською.
  3. Кінзу подрібніть. Поєднайте підготовлені інгредієнти, посоліть, додайте хмелі-сунелі та добре перемішайте.
  4. До речі, кінзу можна замінити на кріп чи петрушку, а хмелі-сунелі – на спеції для моркви по-корейськи або на паприку та чорний перець.
  5. Помідори полийте соусом і добре перемішайте. Поставте у холодильник на 6-8 годин. Перед подачею прикрасьте листочками кінзи.

Така закуска відмінно підійде до апетитного шашлику. Готуйте та насолоджуйтесь!

Теги:
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