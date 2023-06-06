Посуньтеся, інші закуски: рецепт по-грузинськи гострої страви

Десять хвилин — і страва готова

Сьогодні ми поділимося рецептом страви, яка точно стане фаворитом будь-якого столу. Така проста грузинська закуска з помідорів та моркви вразить усіх наповал.

Гостра закуска з помідорів та моркви по-грузинськи за рецептом Shuba – легке та швидке доповнення до будь-якого м’яса. Її навіть не потрібно готувати — тільки залишити в холодильнику, щоб змішалися смаки інгредієнтів. Завдяки цьому овочі не втрачають колір і залишаються хрусткими – ідеально для спекотних літніх днів.

Як приготувати закуску з помідорів та моркви по-грузинськи

Інгредієнти на 4 порції:

томати — 1 кг;

перець болгарський червоний – 2 шт.;

морква — 1 шт.;

часник, зубчики — 5 шт.;

кінза, пучок — 1 шт.;

сіль — до свого смаку;

приправа "Хмелі-сунелі" — 10 г.

Спосіб приготування:

Овочі та зелень промийте та обсушіть. Перець очистьте від серцевини та наріжте шматочками. Помідори розріжте на 4 частини та покладіть у миску. Часник та моркву почистьте. Перець та часник подрібніть у блендері. Моркву натріть на тертці корейською. Кінзу подрібніть. Поєднайте підготовлені інгредієнти, посоліть, додайте хмелі-сунелі та добре перемішайте. До речі, кінзу можна замінити на кріп чи петрушку, а хмелі-сунелі – на спеції для моркви по-корейськи або на паприку та чорний перець. Помідори полийте соусом і добре перемішайте. Поставте у холодильник на 6-8 годин. Перед подачею прикрасьте листочками кінзи.

Така закуска відмінно підійде до апетитного шашлику. Готуйте та насолоджуйтесь!